T‑mobile (nasdaq: tmus) anunció hoy que se pueden reservar aquí los nuevos samsung galaxy s24 ultra, s24+ y s24, con todas las funciones nuevas de galaxy ai, y estarán disponibles a partir del miércoles 31 de enero. además, las nuevas galaxy tab a9+ y a15 ya están disponibles. los clientes le sacan provecho a la nueva línea de samsung en t‑mobile con las velocidades más rápidas que solo la red 5g líder de t-mobile es capaz de brindar increíbles beneficios gracias a las ofertas de teléfonos gratis y el mejor combo de entretenimiento en servicio móvil. los clientes nuevos y existentes de t‑mobile, incluidos los clientes comerciales, disfrutan:

“Nadie quiere que le pase que obtiene el Samsung Galaxy más avanzado hasta el momento y descubre que su proveedor de servicio móvil lo limita”, afirmó Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T‑Mobile. “Gracias a la red 5G líder de El Un‑carrier con capacidades avanzadas, planes repletos de beneficios y ofertas para obtener la nueva línea de Samsung Galaxy S24 por cuenta nuestra, los clientes de T‑Mobile no tienen nada de qué preocuparse y tienen todo para presumir en la red 5G más grande, rápida y galardonada del país”.

La red 5G más grande, rápida y galardonada del país

T‑Mobile sigue siendo el líder en 5G del país, ya que es el único proveedor de servicio móvil que permite cuádruple agregación y, pronto, agregación de proveedores de enlace ascendente, todo en la red 5G autónoma de T‑Mobile. Con la serie Samsung Galaxy S24, que es la primera en aprovechar la agregación de proveedores de enlace ascendente de T‑Mobile, los clientes pueden aprovechar velocidades de enlace ascendente de hasta un 90% más rápidas que la línea anterior de Samsung, lo que hace que algunas cosas, como subir videos, sea casi el doble de rápido.

La agregación de proveedores es como agregar más carriles en una autopista. Con la cuádruple agregación y la agregación de proveedores de enlace ascendente, la red combina cuatro canales de espectro 5G de banda baja y media en enlace descendente y dos canales en enlace ascendente, lo que permite que el tráfico viaje más rápido que antes. Mientras probaban la nueva agregación de proveedores de enlace ascendente, los ingenieros de T‑Mobile alcanzaron una velocidad de carga máxima de 275 Mbps en la prueba, la más rápida jamás registrada usando un espectro de sub-6 GHz. Zoom Zoom.

Ofertas de ofertas

Y además de las increíbles velocidades de la red de T‑Mobile, también hay increíbles ofertas. Los clientes nuevos y existentes de T‑Mobile pueden obtener:

Además, obtienen:

Los clientes de T‑Mobile para Empresas también se benefician con ventajas como beneficios de viaje premium para empresas, con un valor de más de $400, y soluciones como Secure Wi-Fi y Microsoft 365 por cuenta nuestra. Estas ventajas se complementan a la perfección con las funciones comerciales de los nuevos dispositivos Samsung Galaxy S24 Series, como el teclado de AI más inteligente, que ayuda a redactar mensajes profesionales, Quick Share, que envía fácilmente archivos grandes a cualquier dispositivo Android o con Sistema operativo iOS, y Microsoft Office integrado, que simplifica la creación y edición de documentos al instante. T‑Mobile tiene cubiertas a las empresas con estas ofertas:

Samsung Galaxy S24 Series

Galaxy AI, de reciente lanzamiento, disponible en los tres dispositivos en la línea Samsung S24, está repleto de nuevas funciones que se complementan a la perfección con los beneficios de T‑Mobile para que los clientes se mantengan conectados con su mundo y puedan viajar sin preocupaciones. Circle to Search en Google permite destacar imágenes en el teléfono para ver detalles al instante; Live Translate ofrece traducción de idiomas en tiempo real en formato de voz y texto; y Generative Edit perfecciona las fotografías. Te contamos más detalles sobre los dispositivos más nuevos:

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

