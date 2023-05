Los clubes de LaLiga recuperaron en la temporada 2021-2022 los ingresos pre-COVID con casi 5.000 millones

LaLiga y sus clubes recuperaron pr√°cticamente en la temporada 2021-2022 los ingresos previos a la pandemia de la COVID-19 rozando ya los 5.000 millones de euros, al mismo tiempo que son los que menores p√©rdidas agregadas (140 millones) registraron, seg√ļn muestra el Informe Econ√≥mico anual de la patronal relativo a dicha campa√Īa.

Los ingresos totales del f√ļtbol profesional espa√Īol se situaron en la 21-22 en 4.838,1 millones, cerca de la m√°xima cota hist√≥rica de la temporada 19-20 (5.000 millones), despu√©s de la dif√≠cil coyuntura por la pandemia de la anterior temporada 20-21, cuando los ingresos cayeron por debajo de los 4.000 millones. As√≠, el crecimiento anual ha sido de un 22,6 por ciento.

Estos datos se extraen del Informe Económico anual de los clubes de LaLiga presentado este jueves por la patronal en su sede de Madrid, un evento al que asistieron su presidente, Javier Tebas, y el director general corporativo, Javier Gómez. Ambos han defendido el "crecimiento sostenible y no artificial" de la competición, del que han celebrado su "éxito y solidez".

De los m√°s de 4.800 millones de ingresos totales, la partida que mayor crecimiento experiment√≥ fue la de 'matchday', con un aumento del 123 por ciento, derivado de la vuelta del p√ļblico a los estadios de forma generalizada y el levantamiento de las restricciones a los aforos. Tambi√©n se registr√≥ un notable avance de los ingresos comerciales (+2,9 por ciento), recuper√°ndose parte de la p√©rdida de ingresos del ejercicio anterior a consecuencia de la pandemia.

Esta recuperaci√≥n en las cifras permite a LaLiga recuperar la segunda posici√≥n de las grandes ligas, tanto en t√©rminos absolutos como relativo, atendiendo a la renta per c√°pita y a igualdad de nivel de precios. "La recuperaci√≥n del primer puesto en t√©rminos relativos se producir√° de forma natural durante las pr√≥ximas temporadas, cuando se vuelva a la actividad pre-COVID en el mercado de fichajes de jugadores, puntualmente m√°s contra√≠do en Espa√Īa", explic√≥ LaLiga.

En cuanto a los gastos totales, que ascendieron a 4.978 millones de euros, el coste de plantilla deportiva sigue siendo la partida más cuantiosa con un 47 por ciento. Sin embargo, el peso de estos en relación a los ingresos han disminuido de un 61,4 a un 54,5 por ciento.

Conocidos los ingresos y los gastos, el resultado neto agregado de la competici√≥n espa√Īola se situ√≥ a√ļn en unas p√©rdidas de 140 millones en la 21-22, pero con un nivel de d√©ficit inferior al del ejercicio previo y tambi√©n al de las otras grandes ligas, como la Bundesliga (-205 millones), la Ligue 1 (-601), la Premier League y la Championship (-1.005) y la Serie A y B (-1.150).

La deuda neta solo crece un 0,8% hasta los 2.102,4 millones de euros

"Inglaterra es un pa√≠s m√°s potente econ√≥micamente. Me preocupar√≠a que competiciones menores nos adelantasen, nosotros estamos muy por encima de otros pa√≠ses m√°s grandes, como Alemania o Italia. Si queremos que nuestros clubes sigan siendo bicentenarios, tenemos que seguir en la l√≠nea de la sostenibilidad econ√≥mica, no ser campeones del mundo de p√©rdidas. En la Premier no han sabido sostener el gasto desmedido", valor√≥ un Tebas que augur√≥ un "freno inversor" en el f√ļtbol ingl√©s este verano.

Respecto al EBITDA, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaci√≥n (provisiones) y amortizaci√≥n, se situ√≥ nuevamente en el terreno positivo (280,8 millones de euros). "Es un avance importante, pero a√ļn lejos de los registros anuales alcanzados antes de la pandemia", expresaron desde la patronal.

Esta evolución permitió en la 21-22 que el flujo de caja operativo orgánico agregado de la competición, con 104,3 millones, por primera vez desde la temporada 18-19. Como consecuencia de esto, la deuda neta apenas ha crecido desde el ejercicio anterior, tan sólo un 0,8 por ciento positivo, situándose en 2.102,4 millones (incluyendo los recursos movilizados del Plan Impulso).

LaLiga tambi√©n destac√≥ que la inversi√≥n neta total vuelve a crecer gracias al aumento de las inversiones en infraestructuras, que alcanzan los 430 millones, respecto a los 296 de la anterior campa√Īa. Mientras que la inversi√≥n en fichajes se mantiene con 576 millones (547 de la 20-21). Adem√°s, se prev√© que esa financiaci√≥n siga aumentando gracias a la renovaci√≥n de estadios como el Spotify Camp Nou y el Santiago Bernab√©u.

Tebas: "el f√ļtbol espa√Īol es el mejor pagado del mundo en televisi√≥n"

Javier Tebas defendi√≥ el modelo econ√≥mico instaurado en LaLiga, argumentando que los "grandes jugadores de la competici√≥n no se est√°n yendo" a otras ligas. "El Bal√≥n de Oro juega en Espa√Īa, no me preocupa que se gaste menos en fichajes, el problema ser√≠a que el saldo fuera much√≠simo. Nuestros grandes jugadores se est√°n quedando, parece que hay que gastar por gastar, para qu√© queremos tantos jugadores si los vamos a tener en el banquillo", ironiz√≥ el presidente de LaLiga.

"El f√ļtbol espa√Īol es el mejor pagado del mundo en televisi√≥n, atendiendo al numero de habitantes y la renta per c√°pita. Pero por eso mismo es complicado que nos acerquemos en un periodo corto de tiempo a la Premier. All√≠ tienen la preocupaci√≥n de que su modelo no les ha llevado al √©xito deportivo en Europa. No recuerdo el √ļltimo Bal√≥n de Oro que lo haya ganado estando en la Premier", agreg√≥ sobre los derechos de TV.

Finalmente, advirti√≥ de que "la industria del deporte no va a crecer a doble d√≠gito" en los pr√≥ximos a√Īos. "Podemos estar creciendo del orden del 2,5-3 por ciento anual. Conforme m√°s ingresos tienes, los crecimientos son m√°s complicados", explic√≥.

Europa Press