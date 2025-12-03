Los clubes podrán liberar jugadores para la Copa África una semana después

La FIFA anunció el martes que los clubes dispondrán de una semana más, hasta el 15 de diciembre, antes de tener que liberar a sus jugadores que participen en la Copa África de Naciones, que se celebrará del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos.

"Retomando la perspectiva adoptada para el Mundial 2022, el periodo de puesta a disposición será reducido siete días, y se iniciará el lunes 15 de diciembre de 2025", indicó la FIFA en un comunicado.

El Consejo de la institución que rige el fútbol mundial ha tomado esta decisión luego de "consultas exitosas" para "reducir las repercusiones" a clubes y selecciones.

"También se ha decidido animar a las asociaciones miembro que participen en la CAN 2025 y a los clubes que liberen jugadores (...) a establecer conversaciones bilaterales de buena voluntad, con el objetivo de encontrar soluciones individuales apropiadas", añadió la FIFA.

bap/cyj/dam/iga