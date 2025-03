Los coches en eeuu subirán de precio y habrá menos opciones con los aranceles de trump

Por Nick Carey y Kalea Hall

LONDRES/WHITE LAKE, MICHIGAN, 28 mar (Reuters) - Los principales fabricantes de automóviles pueden hacer frente a los aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones de automóviles de Estados Unidos de varias maneras, pero todas ellas conducen a una subida de precios, menos opciones de modelos o límites en las características para los consumidores, dijeron expertos de la industria. Trump anunció el miércoles aranceles del 25% sobre automóviles y recambios, enviando a la baja las acciones de los fabricantes mundiales de automóviles y aumentando los temores de pérdida de empleos en los grandes países exportadores de automóviles. Él dice que los gravámenes en última instancia impulsarán la producción en Estados Unidos, pero los analistas dicen que el efecto inmediato será en las opciones de los fabricantes de automóviles que golpearán las billeteras de los consumidores. "La mayoría de los fabricantes de automóviles no pueden hacerse cargo del 25%, simplemente no pueden", dijo Andy Palmer, ex CEO de Aston Martin. "Eso significa que los fabricantes de automóviles repercutirán el coste de los aranceles tanto como puedan", incluso eliminando características para reducir sus costes, aunque también subiendo los precios. Los fabricantes de automóviles pueden repartir ese coste entre los modelos producidos en EEUU y los importados, recortar las características y, en algunos casos, dejar de vender modelos asequibles dirigidos a los compradores de coches primerizos, ya que muchos de ellos son importados y menos atractivos si llevan un precio más alto. Los cambios podrían expulsar del mercado a más estadounidenses. S&P Global Mobility estimó el jueves que los aranceles harán que las ventas anuales de vehículos estadounidenses caigan a un rango de entre 14,5 millones y 15 millones en los próximos años desde los 16 millones en 2024. Cox Automotive calcula que los aranceles añadirán 3.000 dólares al coste de un vehículo fabricado en Estados Unidos y 6.000 dólares a los vehículos fabricados en Canadá o México sin exenciones. Mientras que los vendedores de lujo como Bentley o Ferrari dicen que repercutirán los costes, los márgenes típicos de los grandes fabricantes de automóviles, del 6% al 8%, dejan poco margen de maniobra.

Los modelos asequibles que probablemente se verán más afectados son el Honda CR-V, Chevy Trax, Subaru Forester, Chevy Equinox y Honda HR-V, dijo Erin Keating, analista ejecutiva de Cox. "Los fabricantes de automóviles saben que tienen ciertos vehículos en su cartera que pueden tolerar márgenes de beneficio más bajos", dijo Keating. "Algunos vehículos pueden simplemente resultar demasiado caros, y la mayoría de ellos son modelos asequibles fabricados fuera de EEUU". Después de que el 10% de la población compradora de automóviles quedara fuera del mercado durante la pandemia de coronavirus, la asequibilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los consumidores, dijo Keating.

"¿Los aranceles afectarían a otro 10% de personas que se verían excluidas del mercado?", se preguntó. "Seguramente". Los concesionarios de automóviles de EEUU tienen actualmente mucho inventario, para unos 90 días, pero los precios podrían empezar a subir después de esa fecha. En las últimas semanas, Eric Mann, director de ventas del concesionario Szott M-59 Jeep en White Lake, Michigan, a 45 minutos al noroeste de Detroit, notó que más clientes compraban por temor a precios más altos. Loretta Acosta, de 55 años y residente en Macomb, Michigan, estaba mirando un Jeep Grand Cherokee en el concesionario Szott el jueves y dijo que "podría ser asqueroso" si los precios de los coches suben a causa de los aranceles: "Pero creo que a veces las cosas son asquerosas y tienes que aguantarte por el bien del país", dijo Acosta.

(Información de Nick Carey; información adicional de Nora Eckert en Detroit; edición de Leslie Adler; edición en español de María Bayarri Cárdenas)