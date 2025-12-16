Los Colts podrían necesitar un plan de juego más agresivo para Rivers si quieren salvar su temporada

INDIANÁPOLIS (AP) — El entrenador de los Colts de Indianápolis Shane Steichen prefiere ser el encargado agresivo de llamar las jugadas.

Le gusta arriesgarse en tercera oportunidad, prefiere intentarlo en cuarto down en lugar de despejar y disfruta encontrar formas creativas de expandir el campo. Sin embargo, en este momento, Steichen no puede simplemente confiar en sus instintos.

Con un quarterback de 44 años tomando sus primeros snaps en cinco años el domingo, Steichen hizo lo único que podía para realmente darle a su equipo una oportunidad de ganar en Seattle. Jugó de manera segura con un plan de juego centrado en el juego terrestre que presentó principalmente pases rápidos y cortos de Philip Rivers.

Casi funcionó, pero una cuarta derrota consecutiva dejó a Indianápolis (8-6) fuera de la zona de playoffs y respondiendo una gran pregunta: ¿Pueden los Colts llegar a esta postemporada jugando de manera tan conservadora? Steichen parece entender que tendrá que permitir que Rivers abra más el juego en las últimas tres semanas.

"Entrando en ese juego, ese era el plan de juego: correr el balón y controlar el reloj, tomar pases fáciles", dijo Steichen el lunes. "Philip hizo un trabajo increíble manejando ese plan de juego como equipo visitante, en un ambiente hostil, el primero en mucho tiempo. Hizo lo necesario para ponernos en posición de ganar el juego y a su edad, donde está en su carrera, no lo trajimos aquí para que se siente en la banca".

Sí, Steichen señaló que habrá un plan de juego diferente para el partido del próximo lunes por la noche contra San Francisco (10-3) sin dar ninguna pista sobre lo que podría cambiar.

Pero la realidad es que Indy enfrenta a tres equipos más que persiguen los playoffs con defensivas casi tan estrictas como las que enfrentaron en la derrota del domingo por 18-16 y el problema más grande puede ser si Rivers puede empujar el balón lo suficientemente profundo para alejar a sus oponentes de la línea de golpeo.

Y con el tackle derecho Braden Smith ya en la reserva de lesionados y el tackle izquierdo Bernhard Raimann saliendo el domingo con un codo lesionado, la línea ofensiva de los Colts puede tener dificultades para darle a Rivers el tiempo que necesita para lanzar profundo, dejando a los Colts en un aprieto.

Pero al menos Rivers demostró el domingo que les da una opción viable para ganar, sea cual sea el estilo que jueguen los Colts. Solo esperan que Rivers pueda cambiar la dirección de un equipo en declive.

Está funcionando

Defensiva contra la carrera. Los Colts en su conjunto jugaron lo suficientemente bien como para vencer a los Seahawks. Forzaron a Seattle a conformarse con seis goles de campo y ningún touchdown, cediendo solo 314 yardas totales. Pero donde Indianápolis realmente sobresalió fue contra la carrera. Seattle tuvo 22 acarreos para 50 yardas.

Necesita ayuda

Finalizar las series. Durante la primera mitad de esta temporada, Indianápolis estaba entre los equipos más eficientes de la liga en la zona roja. Durante esta racha de cuatro derrotas, ha perdido tres veces por cuatro puntos o menos mientras convertía solo siete de 13 viajes a la zona roja en touchdowns. Indy solo se movió dentro de la yarda 20 de Seattle una vez el domingo.

