Los comentarios de hong kong abren la puerta al uso de criptomonedas como prueba de patrimonio

Por Summer Zhen

HONG KONG, 17 feb (Reuters) - El Gobierno de Hong Kong ha respondido por primera vez a las preguntas sobre el uso de criptomonedas como prueba de patrimonio para un plan de inmigración después de que un contable del país hablara públicamente de dos casos en los que se habían aceptado los activos digitales. Clement Siu, contable público titulado de Hong Kong, dijo a los medios de comunicación que había gestionado dos casos en los que se utilizaron bitcóin y "ether" como prueba del patrimonio de los clientes.

Las criptomonedas no son activos aprobados para la inversión directa en el marco del régimen de inmigración, pero los casos de Siu sugieren que pueden utilizarse como prueba de la riqueza de un inmigrante potencial, lo que subraya su creciente reconocimiento como activo de uso general. El departamento de promoción de inversiones de Hong Kong, InvestHK, que gestiona las solicitudes para el New Capital Investment Entrant Scheme (New CIES), dijo que "no había requisitos específicos" en torno a las clases de activos cuando le preguntaron si las criptomonedas eran activos aceptables. Hong Kong relanzó en marzo de 2024 un plan de inmigración para atraer capitales. Los solicitantes deben demostrar que controlan activos por valor de al menos 30 millones de dólares de Hong Kong (3,9 millones de dólares), y luego invertirlos en algunos activos aprobados para obtener la residencia. "InvestHK nunca ha dicho si los criptoactivos son aceptables o no, pero nos animaron a intentarlo, así que acabamos de intentarlo", dijo a Reuters Siu, socio gerente adjunto de Global Vision CPA Limited, que emite informes contables para los solicitantes de inmigración.

InvestHK no hizo comentarios específicos sobre los casos señalados por Siu y no dijo cuántas solicitudes de inmigración habían sido aceptadas utilizando criptomonedas como prueba de riqueza. Hong Kong compite con rivales regionales como Singapur y Dubái para convertirse en el centro mundial de los activos virtuales.

(1 dólar =7,78 dólares de Hong Kong) (Información de Summer Zhen; edición de Neil Fullick; edición en español de Mireia Merino)