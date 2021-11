Los comisarios rechazan la apelación de Mercedes y no sancionan a Verstappen

Los comisarios de la Federaci贸n Internacional del Autom贸vil (FIA) desestimaron este viernes la apelaci贸n presentada por Mercedes sobre la acci贸n del piloto neerland茅s Max Verstappen (Red Bull) sobre Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Brasil, por lo que no hubo sanci贸n para el l铆der del Mundial.

La escuder铆a alemana hab铆a presentado una reclamaci贸n el pasado martes al considerar que m谩s im谩genes del incidente entre ambos pilotos en Interlagos ofrec铆an "nuevas evidencias" de una supuesta maniobra ilegal del Red Bull.

Con Verstappen liderando el Gran Premio de Brasil, Hamilton trat贸 de adelantarle en la curva 4 y el neerland茅s no lleg贸 a trazarla, lo que provoc贸 que ambos saliesen por el exterior y fuera del asfalto. Finalmente, el siete veces campe贸n logr贸 pasar y se llev贸 el triunfo para recortar a 14 puntos las diferencia entre ambos en la clasificaci贸n.

Sin embargo, Mercedes, una vez revisadas las im谩genes de las c谩maras 'on board', cre铆a que se deb铆a considerar una sanci贸n para el l铆der del campeonato. Los Comisarios de la FIA anunciaron posteriorme que "ahora" ve铆an motivos para "considerar lo sucedido" tras el material utilizado por Mercedes en la reuni贸n mantenida por todas la partes este jueves antes del Gran Premio de Catar, pero finalmente no impusieron ninguna penalizaci贸n a Verstappen.

"Ya sean consideradas las decisiones de los comisarios correctas o incorrectas, y al igual que con las de los 谩rbitros en el f煤tbol, no parece deseable poder revisar cualquiera o todas las decisiones discrecionales en carrera hasta dos semanas despu茅s de lo sucedido", indicaron los comisarios en un comunicado.

Por ello, recalcaron que "dudan seriamente de que la intenci贸n" del Derecho de Revisi贸n al que se acogi贸 Mercedes sea "permitir que los competidores busquen una revisi贸n de tales decisiones discrecionales que no se derivan de una investigaci贸n formal por parte de los comisarios y no concluyen en un documento publicado".

Los comisarios se mostraron "de acuerdo" en que las im谩genes de la c谩mara 'on board' eran una evidencia t茅cnicamente nueva y relevante, no lo estuvieron en que fuera "significativa" en este caso, y que creyeron tener "suficiente informaci贸n" cuando no sancionaron a Verstappen el pasado domingo.