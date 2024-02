Los Commanders de Washington llegaron a un acuerdo para contratar al coordinador defensivo de los Cowboys de Dallas, Dan Quinn, como nuevo entrenador, de acuerdo con dos personas con conocimiento del trato.

Las fuentes hablaron habló con The Associated Press en condición de anonimato el jueves debido a que el equipo no ha anunciado la contratación.

Quinn, de 53 años, pasó tres temporadas dirigiendo la defensiva de los Cowboys, rivales de los Commanders en la División Este de la Conferencia Nacional y más de cinco temporadas al frente de de Atlanta. Quinn llevó a los Falcons al Super Bowl en 2016 antes de su despido en 2020 tras iniciar la temporada con marca de 0-5.

Se convirtió en la primera opción de Washington cuando el coordinador ofensivo de los Lions, Ben Johnson, considerado su primer candidato, le informó al equipo el martes que se quedaría en Detroit y los Seahawks contrataron al coordinador defensivo de Baltimore, Mike Mcdonald.

El dueño mayoritario Josh Harris, así como el nuevo gerente general y jefe de operaciones, Adam Peters, y Quinn le darán a la organización un nuevo enfoque tras cuatro años con Ron Rivera y que terminaron siendo una decepción. Harris se comprometió a separar las decisiones de personal y entrenadores.

Como Peters que tuvo la oportunidad de contratar un nuevo entrenador, Quinn podrá tomar las decisiones sobre su propio personal en su segunda etapa como entrenador en jefe. No se sabe si Eric Bieniemy regresará como coordinador ofensivo, aunque no se espera que sea así. La posición defensiva está vacante después de que Rivera despidió a Jack Del Rio a la mitad de la temporada.

Con Quinn, la defensiva de los Cowboys terminó en la quinta posición en yardas y puntos permitidos para ayudar a Dallas a ganar la División Oeste de la NFC antes de perder en la primera ronda de los playoffs. Hereda ahora un equipo que tuvo marca de 4-13, incluyendo dos derrotas ante los Cowboys.

Washington tiene la segunda selección del draft, así como 80 millones de dólares en espacio salarial, así que Peters y Quinn podrán elegir a su próximo quarterback con una franquicia que no ha sido consistente en la posición en décadas.

Nativo de Nueva Jersey, Quinn inició su carrera de entrenador al frente de la línea defensiva de William & Mary en 1994 antes de pasar un año con Virginia Military Institute y cinco con Hofstra. Fue parte del personal de San Francisco, los Jets de Nueva York y Seattle entre 2001 y 2010, regresó al colegial en Florida antes de volver con los Seahawks para ayudarles a ganar el Super Bowl en la temporada 2013.

Quinn se une a una organización que no ha ganado el campeonato desde 1992 y tiene sólo dos victorias en postemporada en las últimas tres décadas.