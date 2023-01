Los compradores de tesla en china aumentan la presión por recortes de precios que se perdieron

SHANGHÁI, 10 ene (Reuters) - Decenas de propietarios de Telsa protestaron el martes ante un centro de entregas de Shanghái, prometiendo aumentar la presión sobre la automotriz después de que ésta se negó a ofrecerles rebajas por los recortes de precios que la empresa estadounidense hizo la semana pasada y que ellos no pudieron aprovechar.

Han habido protestas parecidas de propietarios de Tesla en ciudades como Henan, Wuxi y Hangzhou en los últimos días, según los manifestantes y publicaciones en las redes sociales. Tesla ya se había enfrentado a reacciones en Internet por anteriores recortes de precios en China, pero ninguna tan generalizada como las actuales protestas espontáneas.

Los grupos que protestan en China están en contacto entre sí y seguirán presionando a Tesla para que les ofrezca algún tipo de compensación, según Damon Yu, de 29 años, que compró un Model Y en septiembre.

Las instalaciones de Shanghái también fueron objeto de una protesta espontánea el sábado, un día después de que Tesla bajó los precios de sus vehículos Model Y y Model 3 en China por segunda vez en tres meses.

Los últimos descuentos, un esfuerzo por impulsar las ventas en el mayor mercado de coches eléctricos del mundo tras las señales del año pasado de que el consumo se estaba debilitando, tomaron por sorpresa a los compradores.

"Confiábamos tanto en la marca que cancelamos nuestros pedidos de otras marcas por Tesla", dijo Yu, que permaneció con un grupo de unos 25 manifestantes en las instalaciones de Tesla en Shanghái hasta bien entrada la noche del martes.

Varios de los propietarios en Shanghái dijeron que se sintieron engañados por el personal de ventas de Tesla, que les había instado a cerrar los pedidos y les había dicho que se enfrentarían a precios más altos en el nuevo año.

"No he podido comer ni dormir", dijo otra propietaria que sólo se identificó por su apellido, Feng. Señaló que compró su Model 3 en diciembre después de que el personal de ventas de Tesla fue a su casa para finalizar los documentos del préstamo y la presionó para cerrarla. "No puedo aceptar esto".

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la acusación.

Un tercer comprador de Tesla, que dio su apellido como Gu, dijo que recogió su nuevo vehículo eléctrico el lunes y llevó a su hija de tres años con él para acampar en las instalaciones de Tesla todo el martes, en un intento de recuperar algo de su dinero.

"Perdí 20.000 yuanes (2.948 dólares) en cuestión de horas", sostuvo.

(1 dólar = 6,78 yuanes chinos) (Reporte de Brenda Goh y Zhang Yan en Shanghái; Escrito por Kevin Krolicki; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters