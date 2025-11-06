Los concursos de acreedores crecen un 5,5% hasta octubre, según Iberinform

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

El tejido empresarial español registró una subida del 5,5% de las insolvencias empresariales entre enero y octubre con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en el mes aumentó un 5,1% interanual.

Por sectores, hasta octubre de 2025 predominan las insolvencias en el comercio (25% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19%), seguidos de industria manufacturera (14%) y servicios a empresa y hostelería (11%).

En comparativa con el mismo período de 2024, los mayores incrementos se registran en los subsectores de industria extractiva (150%), industria manufacturera textil (68%), metalurgia (40%), energía (38%), materiales de construcción (37%) y sanidad (35%), mientras que la concursalidad registra las mayores mejorías en los subsectores de industria de electrónica y TIC (-29%), consumo duradero (-23%) y químico (-15%).

A su vez, la concursalidad empresarial se concentra en Cataluña (26% del total), Madrid (22%), la Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (10%), y los mayores crecimientos en el conjunto de 2025 con respecto al año anterior se han registrado en La Rioja (50%), Baleares (25%) y Ceuta (20%), asimismo, la concursalidad registra las mayores mejorías en Melilla (-75%), Cantabria (-30%) y Castilla y León (-21%).

De hecho, por tamaño, el incremento de la concursalidad ha crecido un 12% entre la mediana empresa. Por antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se sitúan entre las empresas de más 25 años (8,7%).