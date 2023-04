Los conservadores finlandeses inician los contactos para tratar de formar Gobierno

El Partido de Coalici贸n Nacional de Finlandia, vencedor de las 煤ltimas elecciones legislativas, ha iniciado este viernes los primeros contactos con el resto de formaciones para tantear sus respectivas posiciones de cara a la formaci贸n de un futuro Gobierno.

Los conservadores obtuvieron el 20,8 por ciento de los votos en los comicios, lo que se traduce en 48 esca帽os en un Parlamento compuesto por un total de 200. El ultraderechista Partido de los Finlandeses qued贸 en segunda posici贸n --20 por ciento de los votos y 46 esca帽os--, mientras que los socialdem贸cratas obtuvieron la tercera plaza --19,9 por ciento de los sufragios y 43 diputados--.

Coalici贸n Nacional ha designado como interlocutor a su presidente, Petteri Orpo, que se ha visto este viernes con representantes de otras formaciones para entregarles un total de 46 preguntas con las que quiere que se posicionen sobre temas considerados clave para la legislatura en ciernes.

Los conservadores citan entre sus requisitos un recorte presupuestario de 6.000 millones de euros y piden a otros partidos que aclaren si estar铆an dispuestos a respaldar iniciativas del Gobierno sin formar parte de una hipot茅tica coalici贸n. Orpo ha negado que esto signifique priorizar un futuro Ejecutivo en minor铆a, seg煤n la cadena YLE.

La l铆der del Partido de los Finlandeses, Riikka Purra, ya ha dejado claro de que su apoyo pasa por un endurecimiento significativo de las pol铆ticas de inmigraci贸n, un tema en el que, en cambio, la primera ministra saliente, Sanna Marin, quiere marcar distancias con Coalici贸n Nacional.

Marin, que ya ha anunciado su dimisi贸n como presidenta del Partido Socialdem贸crata tras asumir que no repetir谩 como primera ministra, ha subrayado que su grupo no quiere nuevas restricciones en el 谩mbito de la inmigraci贸n y ha lamentado que los conservadores no sean m谩s ambiciosos en el tema medioambiental.

Marin ha puesto tambi茅n en cuesti贸n la voluntad de sus rivales de llegar a un acuerdo por el retraso en el inicio de estas negociaciones, que formalmente no comenzar谩n hasta principios de la pr贸xima semana. Los socialdem贸cratas no descartan 'a priori' una 'gran coalici贸n'.

Europa Press