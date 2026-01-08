Los consumidores de la eurozona mantienen sus expectativas de inflación

FRÁNCFORT, 8 ene (Reuters) - Los consumidores de la zona euro mantuvieron sin cambios sus expectativas de inflación en noviembre y prevén una desaceleración constante del crecimiento de los precios hacia el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo para los próximos años, según una encuesta del BCE publicada el jueves.

La inflación ha rondado el 2% durante la mayor parte del año pasado y, según los nuevos datos publicados el miércoles, el crecimiento de los precios se situó en el 2% en diciembre, ya que la caída de los costes energéticos compensó la subida de los precios de los servicios.

Los consumidores de todo el bloque monetario perciben la inflación algo más alta (3,1% en noviembre), pero la sitúan en el 2,8% para el próximo año, el 2,5% para dentro de tres años y el 2,2% para dentro de cinco años, según el BCE, basándose en una encuesta realizada a 19.000 adultos de 11 países de la zona euro.

La inflación, controlada por las rápidas subidas de tipos del BCE en 2022 y 2023, no ha sido un problema en los últimos meses y, en todo caso, el crecimiento de los precios podría ser aún menor debido a la persistente caída de los precios del petróleo y el gas.

Sin embargo, es poco probable que el BCE flexibilice la política monetaria por ahora para impedir que el crecimiento de los precios baje demasiado, ya que las proyecciones prevén un repunte más adelante, en parte gracias a un crecimiento económico estable.

Los consumidores, que suelen ser más pesimistas que los profesionales de la previsión, esperan que la economía se contraiga un 1,3% durante el próximo año, un escenario más pesimista que la expectativa de contracción del 1,1% de octubre.

La mayoría de los analistas prevén una expansión de la zona euro de entre el 1% y el 1,5% este año, tras un crecimiento de alrededor del 1,4% en 2025. (Información de Balazs Koranyi; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)