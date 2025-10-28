Los consumidores de la eurozona mantienen una perspectiva benigna de la inflación, según el BCE

FRÁNCFORT, 28 oct (Reuters) - Los consumidores de la zona euro han rebajado sus expectativas de inflación para el próximo año y han mantenido sin cambios sus perspectivas a más largo plazo, lo que indica que el crecimiento de los precios ya no es una preocupación importante, según mostró la Encuesta de Expectativas de los Consumidores del Banco Central Europeo.

La inflación se ha mantenido en torno al objetivo del 2% fijado por el BCE durante la mayor parte de este año y el banco espera que se sitúe en este nivel o justo por debajo durante los próximos años, lo que puede considerarse una señal de que el repunte de la inflación tras la pandemia está ya totalmente controlado.

La mediana de las expectativas para los próximos 12 meses se redujo al 2,7% en septiembre desde el 2,8% de agosto, mientras que las expectativas para los próximos tres años se mantuvieron sin cambios en el 2,5%, según informó el BCE el martes basándose en una encuesta mensual realizada a 19.000 adultos de 11 países de la zona euro.

Las expectativas de inflación a cinco años vista tampoco mostraron cambios y permanecieron en el 2,2%, añadió el BCE.

La opinión favorable de los consumidores sobre la inflación no hace sino reforzar la idea de que el BCE mantendrá sin cambios su política monetaria en su reunión ordinaria del jueves, después de haber recortado los tipos en dos puntos porcentuales hasta junio pasado.

Los dirigentes monetarios afirman ahora que los riesgos para las perspectivas están equilibrados, por lo que lo mejor para el BCE es mantener la política monetaria sin cambios, ya que su tipo de depósito del 2% ni restringe el crecimiento económico ni lo estimula.

El BCE añadió que los consumidores tampoco variaron su opinión sobre el crecimiento de sus propios ingresos, aunque prevén un gasto algo mayor para el año próximo.

Las expectativas de crecimiento económico y desempleo también se mantuvieron estables. (Información de Balazs Koranyi; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)