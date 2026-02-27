Los consumidores de la eurozona recortan algunas expectativas de inflación, según una encuesta del BCE

FRÁNCFORT, 27 feb (Reuters) - Los consumidores de la zona euro recortaron algunas de sus expectativas de inflación el mes pasado, a pesar de que aumentaron las apuestas por el crecimiento de los ingresos, según la encuesta mensual sobre expectativas de los consumidores del Banco Central Europeo publicada el viernes

La inflación de la zona euro se mantuvo en torno al objetivo del 2% del BCE durante la mayor parte de 2025, pero el mes pasado cayó por debajo de ese nivel y es probable que se mantenga en niveles relativamente bajos durante todo este año, ya que los costes energéticos han bajado y las importaciones, especialmente las procedentes de China, siguen siendo baratas

Los consumidores encuestados por el BCE en enero prevén una inflación del 2,6% para el próximo año, por debajo del 2,8% previsto en diciembre, mientras que las expectativas de crecimiento de los precios a cinco años se han reducido del 2,4% al 2,3%

Para los tres años siguientes, las expectativas se mantuvieron sin cambios en el 2,6%, según la encuesta realizada a 19.000 adultos en 11 países de la zona del euro

Con la inflación en gran medida controlada, el BCE ni siquiera ha debatido un cambio de política monetaria durante meses y, en todo caso, algunos dirigentes monetarios temen que la inflación sea demasiado baja en los próximos años, en lugar de demasiado alta

La encuesta mostró que las expectativas de crecimiento de los ingresos aumentaron ligeramente, del 1,1% al 1,2%, y que las expectativas de crecimiento económico se mantuvieron sin cambios, lo que sugiere que los consumidores creen en la continua resistencia del bloque monetario

El crecimiento económico general ha sido mejor en los últimos trimestres de lo que muchos esperaban, ya que las empresas parecen estar adaptándose bien a la volatilidad provocada por la naturaleza rápidamente cambiante del régimen arancelario del Gobierno de Trump en Estados Unidos. (Información de Balazs Koranyi; edición de Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)