Los consumidores de la zona euro aún prevén una senda benigna de inflación, según el BCE

FRANKFURT, 28 nov (Reuters) -

Los consumidores de la zona euro aumentaron ligeramente sus expectativas de inflación a corto plazo, pero las mantuvieron sin cambios a más largo plazo, según mostró una encuesta del Banco Central Europeo, lo que respalda las apuestas de que el crecimiento de los precios se mantiene en torno al objetivo y no son necesarios más recortes de tipos.

La inflación ha rondado el objetivo del 2% del BCE durante la mayor parte de este año, y los responsables de la política monetaria consideran que se mantendrá en este nivel incluso a medio plazo, un éxito poco frecuente para un banco que luchó contra una inflación ultrabaja durante una década, antes de un repunte posterior a la pandemia que la situó por encima del 10%.

Los consumidores encuestados en octubre consideran que la inflación para el próximo año será del 2,8%, por encima del 2,7% previsto un mes antes, mientras que el crecimiento de los precios a tres años vista se sitúa en el 2,5% y a cinco años vista en el 2,2%, según informó el BCE el viernes.

Las cifras, basadas en una encuesta realizada a 19.000 adultos de 11 países de la zona euro, parecen coincidir con la opinión de los responsables de política monetaria de que la inflación ya no es motivo de preocupación y que, aunque persistan algunas presiones internas sobre los precios, están en vías de reducirse hasta alcanzar el objetivo.

Por este motivo, los mercados financieros no ven prácticamente ninguna posibilidad de que se produzca un recorte de tipos el mes que viene y solo ven una posibilidad entre tres de que se produzca una nueva relajación el año que viene, ya que la mayoría de los economistas apuestan por que el ciclo de los tipos de interés ha tocado fondo.

Las apuestas por los ingresos y el gasto también apoyaron esta narrativa. Las expectativas de crecimiento de los ingresos de los consumidores para el próximo año subieron al 1,2% desde el 1,1%, mientras que el crecimiento previsto del gasto se mantuvo en el 3,5%.

Aunque el BCE mantiene la puerta abierta a más recortes de tipos, dejó claro que no tiene prisa por cambiar de política y algunos dirigentes económicos incluso sostienen que el banco podría haber terminado de recortar después de reducir a la mitad el tipo de depósito en el año transcurrido hasta junio. (Información de Balazs Koranyi; edición de Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)