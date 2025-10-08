Los consumidores europeos acusan a Bruselas de tomar partido por las aerolíneas por el expediente a España

BRUSELAS, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Organización de Consumidores Europeos (BEUC, por sus siglas en francés) ha acusado este miércoles a la Comisión Europea de "tomar partido" por las aerolíneas de bajo coste multadas por el Gobierno por cobrar por el equipaje de mano, después de que Bruselas haya anunciado un expediente sancionador contra España por este asunto, a pesar de que el recurso presentado por las compañías ante la justicia española está aún pendiente de resolución.

"Ver a la Comisión tomar partido por las aerolíneas es decepcionante para los consumidores, que esperan que su equipaje de mano esté incluido en el precio de su billete de avión", ha indicado en un comunicado el directo general de BEUC; Agustín Reyna, tras conocerse que el Ejecutivo comunitario ha incoado un procedimiento de infracción contra España por los 179 millones con que multó a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea.

La organización de consumidores europeos, que representa a asociaciones de una docena de países --incluidas Asufin y la CECU--, denunció también ante la Comisión Europea el pasado mayo a siete aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas por el cobro de un suplemento a los pasajeros que embarcan en cabina con maleta de mano.

"La Comisión Europea está quemando puentes al tomar medidas antes de que concluyan los procedimientos nacionales", ha criticado Reyna, quien avisa a Bruselas de que con este expediente está enviando a los consumidores el mensaje de que el equipaje de mano es "un artículo de lujo que debe pagarse".

También ha afirmado que con ello "va en la dirección opuesta" a la posición del Parlamento Europeo, que aboga por permitir a los pasajeros llevar a bordo una pieza de equipaje de mano pequeña sin sobrecargo.

En este contexto, el director general de la BEUC ha confiado en que "los responsables políticos atiendan las expectativas de los consumidores" y lo tengan en cuenta en la reforma de la normativa comunitaria sobre derechos de los pasajeros aéreos en curso.