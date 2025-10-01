Los contingentes de emergencias trabajan ya en zonas de Ibiza afectadas por las inundaciones Ibiza, 1 (Europa Press)

IBIZA, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los contingentes de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias coordinados por el Govern ya trabajan en Ibiza en las zonas afectadas por las inundaciones. Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, este miércoles se ha celebrado la primera reunión de la jornada del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que ha tenido lugar de manera simultánea entre Mallorca e Ibiza.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido la reunión de seguimiento y coordinación desde el Puesto de Mando Avanzado situado en Sa Coma (Ibiza) y ha estado acompañada por el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz; el delegado del Gobierno en las Illes Balears, Alfonso Rodríguez, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, entre otros.

El objetivo de esta primera reunión era hacer balance de la situación actual de la emergencia y coordinar los dispositivos desplazados a Ibiza a raíz del último episodio de lluvias y tormentas que ha afectado a las Pitiusas. En estos momentos, todos los efectivos desplazados en los diversos contingentes -tanto el de la UME como el de refuerzo de personal de COMGEBAL, Bomberos de Mallorca y Palma, Ibanat y voluntarios de Protección Civil desplazados desde Mallorca- trabajan a pleno rendimiento en las zonas más afectadas de Ibiza, como son la zona del centro de Vila, la planta de CLH/Exolum o el puerto de Ibiza.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión meteorológica indica ausencia de lluvias y viento. Además, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha comunicado que los torrentes de la zona han respondido adecuadamente al episodio de lluvias, sin desbordamientos relevantes, aunque se mantiene la vigilancia preventiva. Estos dos factores han permitido avanzar en las tareas de limpieza y recuperación, que se están llevando a cabo.

En cuanto a la UME, ésta ha desplegado un dispositivo de intervención rápida en puntos críticos de la isla, con relevo del personal previsto para mañana a las 12.00 horas. Entre las actuaciones destacadas figuran tareas de vaciado en las instalaciones de CLH/Exolum y en la estación marítima, limpieza del tramo de la EI-800 próximo al aeropuerto y reconocimientos aéreos con drones. También hay varios equipos revisando la solidez del muro situado junto al acceso al aeropuerto, motivo por el cual la autopista permanece cerrada a la circulación por precaución.

En cuanto a los centros educativos, permanecen cerrados y sin actividad lectiva. También se han cancelado las actividades extraescolares y se están revisando durante la mañana las estructuras de los centros con técnicos del Ibisec.

En relación con las playas, se ha declarado bandera roja en varias de ellas por la gran acumulación de restos y la pérdida significativa de arena. Existen restricciones de uso en estas zonas.

Por parte de Endesa, se ha confirmado la restitución completa de la red eléctrica durante la madrugada, aunque persisten incidencias en un centro de transformación en el puerto. Además, 55 personas sin hogar han sido alojadas en la carpa ferial habilitada por el Consell Insular de Ibiza, donde han recibido atención básica y abrigo temporal. Los trabajos planificados por el contingente desplazado desde Mallorca tienen una duración estimada de tres días, según ha informado Gárriz. En cuanto a los incidentes registrados en Ibiza, el total acumulado es de 280. Los municipios más afectados han sido Ibiza (158), Santa Eulària des Riu (69) y Sant Josep de sa Talaia (45). La mayoría de avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles y muros, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.

SALUD

La Conselleria de Salud de Baleares ha confirmado que la situación ya se ha estabilizado tanto en el Hospital Can Misses como en los centros de salud de Ibiza. En concreto, en el centro de salud de Can Misses este martes se cancelaron consultas por las inundaciones registradas.