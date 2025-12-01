Los controles de exportación de China obligan a las empresas europeas a reubicar sus cadenas de suministro

Por Joe Cash y Eduardo Baptista

PEKÍN, 1 dic (Reuters) -

El endurecimiento de los controles de exportación de China está empujando a las empresas europeas a explorar nuevas capacidades de la cadena de suministro fuera de la segunda economía más grande del mundo, dijo el lunes un grupo de presión europeo, en busca de protección frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China dijo que una de cada tres empresas miembros estaba buscando reubicar el abastecimiento fuera de China debido al régimen de control de exportaciones de Pekín, y el 40% de los consultados en su encuesta rápida dijo que el ministerio de Comercio está procesando las licencias de exportación más lento de lo prometido.

"Los controles de exportación chinos han aumentado la incertidumbre de las empresas europeas que operan en el país, que se enfrentan al riesgo de ralentizar la producción o incluso paralizarla", dijo Jens Eskelund, presidente de la Cámara.

Las restricciones han "añadido más presión a un sistema comercial mundial que ya estaba sometido a una gran tensión", añadió.

En la encuesta participaron unas 130 empresas, según la Cámara, que cuenta entre sus miembros con los fabricantes alemanes de automóviles BMW y Volkswagen, el fabricante finlandés de telecomunicaciones Nokia y la petrolera francesa TotalEnergies.

Pekín sorprendió a Estados Unidos en octubre al amenazar con controles aún más estrictos sobre las exportaciones de tierras raras, subrayando la voluntad de China de mostrar su poder para seguir presionando a Washington en las conversaciones comerciales. La medida volvió a inquietar a las empresas europeas, que temían que sus cadenas de suministro se vieran interrumpidas de nuevo por restricciones, como en abril.

Las restricciones de abril obligaron a algunos fabricantes de automóviles de la UE a cerrar líneas de producción, ya que la medida de Pekín de suspender las exportaciones de una amplia gama de tierras raras e imanes relacionados, aparentemente para presionar a los contratistas militares y fabricantes de automóviles estadounidenses, hizo que se agotaran los suministros en todo el mundo.

"Los resultados de esta encuesta son significativos porque dibujan un panorama contrario al optimismo posterior a la cumbre de Busan", dijo Alfredo Montufar-Helu, director gerente de Ankura Consulting. Se refería a una pausa en las nuevas restricciones a la exportación de Pekín, negociadas en la cumbre entre Estados Unidos y China celebrada en la ciudad surcoreana de Busan.

"La realidad es que el acuerdo no se: Washington y Pekín siguen debatiendo el alcance de las concesiones, mientras que la UE presiona para que se incluyan. La aplicación está llevando tiempo, y en ese lapso, las cadenas de suministro mundiales están pagando el precio".

Casi el 70% de los encuestados en la encuesta de la Cámara afirmaron que sus instalaciones de producción en el extranjero dependían de componentes chinos cubiertos por el régimen de control de las exportaciones, mientras que el 50% de las empresas exportadoras dijeron que sus proveedores o clientes fabricaban bienes sujetos a los controles o que lo estarían pronto.

Las empresas de la UE afirmaron que el proceso de solicitud de licencias del ministerio de Comercio tardaba más de los 45 días prometidos y también expresaron su disconformidad con la falta de transparencia y los requisitos de divulgación. También expresaron su preocupación por el posible robo de propiedad intelectual.

La encuesta también ofrecía ejemplos anonimizados de empresas afectadas por los controles a la exportación de Pekín, incluida una que calculaba que las medidas supondrían unos costes totales del 20% de sus ingresos globales este año, mientras que otra afirmaba que esperaba incurrir en costes superiores a 250 millones de euros (US$289,8 millones).

Sin embargo, 56 de las 131 empresas europeas que respondieron a la encuesta afirmaron que los controles a la exportación no tendrían ningún impacto, lo que sugiere que algunos sectores permanecen aislados.

(Información de Joe Cash y Eduardo Baptista; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)