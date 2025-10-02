Los corales pueden estar adaptándose al cambio climático

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los corales, la base de la biodiversidad oceánica, se ven amenazados por el cambio climático. Pero nuevas investigaciones sugieren que estos organismos pueden ser más resilientes. En un estudio publicado en Science Advances, un investigador de la Universidad de Colorado en Boulder demostró que, a pesar del aumento gradual de la acidez del océano durante los últimos 200 años, algunos corales parecen ser capaces de adaptarse y seguir generando sus estructuras esqueléticas duras y pétreas.

“Descubrimos que los corales lograron regular el mecanismo que utilizan para construir y mantener sus esqueletos a pesar del aumento de la acidez del océano”, afirmó en un comunicado Jessica Hankins, primera autora del artículo y estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias Geológicas. “Es una señal inesperada y esperanzadora; sin embargo, necesitamos más datos a largo plazo para comprender su verdadero significado”. A medida que los corales crecen, forman sus esqueletos absorbiendo iones del agua de mar en un espacio entre el esqueleto existente y el tejido blando que lo cubre, llamado fluido calcificante coralino. El coral regula la composición química de este fluido para crear las condiciones ideales que permitan que los iones de calcio y carbonato se combinen y formen carbonato de calcio, el material que forma los esqueletos coralinos.

UN 40% MÁS ACIDEZ DESDE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El océano absorbe alrededor del 30% de las emisiones de dióxido de carbono de las actividades humanas. A medida que se disuelve más CO2 en el océano, el agua de mar experimenta una reacción química que acidifica la superficie oceánica. Estudios previos sugieren que la acidez del océano ha aumentado un 40% desde la Revolución Industrial y es probable que siga aumentando. Esto altera el equilibrio de las especies de carbono en el agua de mar, lo que resulta en una menor disponibilidad de iones de carbonato, un elemento esencial para los corales en la formación de su esqueleto.

Los científicos han predicho que la acidificación de los océanos dificultaría el crecimiento y el mantenimiento de los esqueletos de los corales, lo que daría lugar a estructuras menos densas y más propensas a romperse. Sin embargo, experimentos previos en el laboratorio y en la naturaleza han arrojado resultados poco claros. Hankins se propuso estudiar esqueletos coralinos longevos utilizando una tecnología de imagen avanzada llamada espectroscopia Raman. La espectroscopia Raman utiliza láseres para revelar la composición química y la disposición molecular en objetos como rocas, pinturas y proteínas. Este método podría proporcionar información detallada sobre la química del esqueleto coralino, afirmó Hankins, quien también es director del laboratorio de Microespectroscopia Raman de la Universidad de Colorado en Boulder.

Cuando los corales forman rápidamente el mineral de carbonato de calcio que compone sus esqueletos, lo que suele ocurrir cuando hay más iones de carbonato disponibles, las estructuras resultantes tienden a contener otros minerales extraídos del agua de mar. Estas impurezas afectan la disposición molecular y la estructura del carbonato de calcio, lo que muestra un aumento del caos en el esqueleto coralino bajo espectroscopia Raman. "Cuando las condiciones son favorables, los corales parecen priorizar el crecimiento, incluso si eso implica producir esqueletos un poco más desordenados a nivel molecular", explicó Hankins. Hankins estudió dos fragmentos de esqueleto coralino, uno de casi 200 años y otro de 115 años, procedentes de la Gran Barrera de Coral y el Mar del Coral, ubicados frente a la costa noreste de Australia. Mediante espectroscopia Raman, descubrió que ambos corales eran capaces de regular la química de sus fluidos internos para mantener el crecimiento de su esqueleto, a pesar del aumento continuo de la acidez del océano debido a la acidificación. Los corales parecieron mantener la producción de carbonato de calcio incluso cuando la química del agua de mar circundante se volvió menos favorable. Si bien aún no está claro cómo se adaptaron los corales al entorno cambiante, Hankins afirmó que el secreto podría residir en su fluido calcificante. "Podría ser que los procesos que utilizan los corales para modificar y regular su fluido calcificante sean más complejos de lo que hemos podido deducir previamente", afirmó Hankins. "Se necesitan más estudios para determinar si diferentes especies, o si la misma especie en una ubicación diferente, tienen respuestas similares", añadió. Además de la acidificación del océano, los corales aún se enfrentan a un estrés creciente debido al aumento de la temperatura superficial del mar, la contaminación antropogénica y las prácticas pesqueras insostenibles, añadió Hankins. Entre 2023 y mediados de mayo de 2024, científicos confirmaron el blanqueamiento masivo de corales en al menos 62 países y territorios de todo el mundo. El blanqueamiento de corales ocurre cuando los corales expulsan las algas que viven en sus tejidos bajo condiciones estresantes, como las altas temperaturas del océano, lo que provoca que se vuelvan completamente blancos. Los arrecifes de coral son la columna vertebral de uno de los ecosistemas más grandes del mundo. Protegen las costas amenazadas por la erosión y los daños causados por tormentas, a la vez que proporcionan a los organismos marinos un hábitat, una zona de cría y zonas de desove.