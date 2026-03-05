Los costes del combustible y la advertencia de wizz air golpean a las aerolíneas

Por Julie Zhu, Federico Maccioni y Joanna Plucinska

HONG KONG/DUBÁI/LONDRES, 5 mar (Reuters) -

Las acciones de las aerolíneas experimentaban altibajos el jueves, en un momento en que algunas ‌recuperaban terreno tras el aumento de ‌los ⁠vuelos que despegaban de Oriente Medio, mientras que otras caían ante el aumento de los precios del petróleo después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaran importantes trastornos ​en el ⁠mercado mundial ⁠de la aviación.

Los Gobiernos se han apresurado a organizar vuelos desde Oriente Medio para decenas de miles de ciudadanos ​varados por la intensificación del conflicto, que ha cerrado la mayor parte del espacio aéreo de la región ‌debido al riesgo de que los misiles alcancen a los aviones.

Los despegues ​desde el Aeropuerto Internacional de Dubái aumentaron más ​del doble el miércoles, según los datos más recientes de Flightradar24, a medida que se reanuda lentamente la actividad en el centro de transporte más transitado del mundo, que quedó prácticamente paralizado en medio del conflicto.

El tráfico aéreo sigue estando muy por debajo de los niveles normales, y es probable que la interrupción de la aviación mundial tarde algún tiempo en normalizarse, ya que ​el conflicto no da señales de remitir. El transporte aéreo de mercancías también se ha visto afectado, lo que ha interrumpido el movimiento de productos perecederos y piezas ⁠de aviones.

"Los últimos días han sido sin precedentes", dijo el jueves Paul Griffiths, director ejecutivo de Dubai Airports, en LinkedIn, en sus primeras declaraciones ‌públicas desde que comenzaron los ataques aéreos, y añadió que los equipos estaban trabajando juntos y "navegando con confianza".

ACCIONES DE LAS AEROLÍNEAS, DISPARES

La guerra ha golpeado las acciones de las aerolíneas desde los primeros ataques del fin de semana pasado, ante el temor a que un conflicto prolongado pueda bloquear rutas clave y aumentar los costes del combustible. Las compañías aéreas tienen distintos niveles de exposición a Oriente Medio y diferentes estrategias de cobertura.

Algunas acciones se recuperaban el jueves. Cathay Pacific Airways , Qantas Airways ‌y Korean Air Lines subían, recortando las pérdidas de la semana. Japan Airlines bajaba un 1%. Las principales aerolíneas chinas, como Air ⁠China , China Eastern Airlines y China Southern Airlines descendían entre un 1% y un 4% tanto en Hong ‌Kong como en Shanghái. En Europa, Air France KLM avanzaba ligeramente, pero Lufthansa, IAG, propietaria de British Airways e ⁠Iberia, y la aerolínea de bajo coste Ryanair retrocedían. Wizz Air, que señaló ⁠un impacto de 58 millones de dólares en sus beneficios debido al conflicto, se desplomaba un 8%.

El director ejecutivo de Wizz Air dijo a Reuters que el impacto financiero debería limitarse al ejercicio fiscal actual, que finaliza este mes.

El analista de RBC Ruairi Cullinane citó la advertencia sobre los beneficios de Wizz y el aumento de los costes del petróleo como ‌causas de las continuas caídas. Gary Ng, economista de ​Natixis, dijo que las aerolíneas asiáticas eran muy sensibles a la situación de Irán, dado el impacto en las rutas, los ingresos y los costes.

(Información de Julie Zhu y Joyce Zhou en Hong Kong; información adicional de Li Gu en Shanghái y Edwin Waita; escrito por Anne Marie Roantree ‌y Adam Jourdan)