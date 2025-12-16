Los costes laborales y los salarios suben en el tercer trimestre hasta cifras récord en 25 años

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.111,76 euros, primera vez que supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento interanual del coste laboral, que iguala el experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 2,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el tercer trimestre del año 843,76 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,6% interanual en el tercer trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 2,6% en tasa interanual en el tercer cuarto del año, hasta los 25,72 euros.

Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3% interanual, hasta los 20,25 euros.

Los salarios subieron en el tercer trimestre en todas las comunidades autónomas en tasa interanual, salvo en Murcia, donde disminuyeron un 1,3%. Los mayores repuntes correspondieron a Baleares y Extremadura, con ascensos del 5,8% y del 5,1%, respectivamente.

En el tercer trimestre se registraron 152.677 vacantes de empleo en España, lo que supone 2.136 más que en el mismo trimestre del año pasado.

