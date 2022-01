Los costos de una fiesta Super Bowl en 2022 pueden aumentar un 14%, Según el Informe de Wells Fargo sobre la comida del Super Bowl

--(BUSINESS WIRE)--ene. 28, 2022--

El Director de Economía Agrícola, Dr. Michael Swanson de Wells Fargo analizo el impacto del aumento de los precios en la alimentación para un despliegue de aperitivos para el Gran Juego y calculo que los costos serian entre 8% a 14% más este año, dependiendo en la lista de compras. *

La inflación de alimentos ha estado a niveles altos en dos décadas consecutivas. La mejor manera de mantener los gastos bajo control para el gran juego es ceñirse a los bocadillos básicos que han sufrido los aumentos más moderados, como las verduras, las papas fritas y los aguacates. Este informe muestra la lista de compras comestibles por segmento y ofrece consejos para mantener los costos bajos.

Para obtener el informe (en inglés) visite el blog de Wells Fargo’s Food for Thought: The Cost of Your Super Bowl Party May Be Up 14% - Wells Fargo (wf.com).

El comunicado de prensa de video con el Dr. Swanson se puede obtener en nuestra sala de noticias: Wells Fargo Newsroom - Press room (wf.com)

