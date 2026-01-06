Los Cowboys despiden al coordinador defensivo Matt Eberflus tras una temporada de malos resultados

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys de Dallas despidieron el martes al coordinador defensivo de primer año Matt Eberflus después de que permitieron la mayor cantidad de puntos e interceptaron la menor cantidad de pases en la historia de la franquicia

Es la segunda temporada consecutiva en la que Eberflus ha sido despedido. Fue cesado a mitad de temporada en 2024, su tercer año como entrenador en jefe de los Bears de Chicago

Eberflus llegó al final de la temporada en su regreso a Dallas, donde fue asistente de 2011 a 2017 antes de ir a Indianápolis como coordinador defensivo. Pero el destino del entrenador de 55 años parecía sellado antes del final del domingo, una derrota de 34-17 de visita a los Giants de Nueva York que estableció un récord del club como el noveno juego permitiendo al menos 30 puntos

“Habiendo conocido a Matt Eberflus durante décadas, tenemos un tremendo respeto y aprecio por él como entrenador y persona. Sin embargo, después de analizar y discutir los resultados de nuestro desempeño defensivo esta temporada, quedó claro que se necesita un cambio", afirmó el propietario y gerente general, Jerry Jones. "Este es el primer paso en ese proceso, y continuaremos esa revisión en cuanto a alcanzar nuestras expectativas mucho más altas"

La salida de Eberflus significa que los Cowboys tendrán su cuarto coordinador defensivo en cuatro temporadas, siguiendo a Dan Quinn en 2023, Mike Zimmer el año pasado y Eberflus. Los últimos cinco coordinadores defensivos de Dallas han sido exentrenadores en jefe de la liga

Los Cowboys (7-9-1) terminaron últimos en la NFL en defensa de puntuación y defensa de pase y en el puesto 30 en general, desperdiciando una de las mejores temporadas del quarterback Dak Prescott para la ofensiva número dos de la liga

Dallas permitió 500 puntos por primera vez en la historia del club, permitiendo 511 para un promedio de 30.1. El único promedio más alto fue de 30.8 puntos por juego permitidos por el equipo que se fue sin victorias en la campaña inaugural de la franquicia en 1960

Jones no le hizo ningún favor a Eberflus al canjear al estelar cazamariscales Micah Parsons una semana antes de que comenzara la temporada

Dallas tiene temporadas consecutivas con récord perdedor por primera vez desde la última de tres seguidas en 2002. Los Cowboys tuvieron tres temporadas consecutivas de 12 victorias en playoffs de 2021 a 2023, pero solo una victoria en postemporada

Brian Schottenheimer reemplazó a Mike McCarthy como entrenador en jefe después de un cierre 7-10 en 2024

