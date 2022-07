Los creadores de Stranger Things preparan una serie de Death Note en imagen real para Netflix

Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, han anunciado la creaci√≥n de su nueva productora, Upside Down Pictures. Esta noticia ha venido acompa√Īada de los nuevos proyectos que ya prepara la compa√Ī√≠a, entre los que se encuentra una adaptaci√≥n en acci√≥n real para Netflix de la serie de anime japonesa Death Note.

Death Note, de cuya adaptaci√≥n por parte de Upside Down Pictures ha informado Deadline, comenz√≥ siendo un manga escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, publicado entre 2003 y 2006. En ese mismo a√Īo 2006 fue adaptado como serie de anime por el director Tetsuro Araki. Cont√≥ con apenas una temporada de 37 episodios, pero est√° considerado como uno de los mejores animes de la historia.

La serie narra la historia de un joven llamado Yagami Light, que un d√≠a se encuentra en el patio de su colegio un cuaderno negro titulado Death Note. Seg√ļn las instrucciones explicadas en el mismo cuaderno, aquella persona cuyo nombre sea escrito en √©l, morir√°.

Kira, como es conocido Light, después de comprobar que funciona, decide usar el cuaderno desde el anonimato para limpiar el mundo de todos los criminales que merezcan morir, reinando así la paz y la tranquilidad. Los acontecimientos que se suceden ponen en alerta a distintas fuerzas de protección internacionales, y la Interpol pone a trabajar a un detective de identidad oculta que ha logrado solucionar casos que se daban por irresolubles.

Gracias al √©xito de Death Note, Araki tambi√©n dirigi√≥ diversos proyectos relacionados con el anime, que incluyen casi todas las pel√≠culas y series de la exitosa saga Ataque a los Titanes o su √ļltima cinta estrenada en Netflix, Burbuja.

No es la primera vez que se adapta a acción real Death Note, que en Japón cuenta con varias versiones realizadas desde 2006. La propia plataforma Netflix también lo hizo en 2017, con una película dirigida por Adam Wingard (Godzilla vs King Kong) que trasladaba la acción de Japón a Seattle. La cinta, sin embargo, no gozó de muy buenas críticas.

Junto con la adaptación de Death Note, de la que no se conocen todavía más detalles, Upside Down Pictures también ha confirmado que va a preparar un spin-off de Stranger Things, una obra de teatro ambientada en el mundo y en la mitología de la misma serie y otra adaptación, en este caso de El talismán, novela de 1984 escrita por Peter Straub y Stephen King.

"Upside Down Pictures tratará de crear el tipo de historias que nos inspiraron en nuestra infancia, que tienen lugar en esa hermosa encrucijada en la que lo ordinario se encuentra con lo extraordinario y en la que el gran espectáculo coexiste con el trabajo íntimo de los personajes", aseguraron los hermanos Duffer sobre su nueva productora.