Los cristianos de gaza dicen que las restricciones de viaje separan a las familias en navidad

Por Nidal al-Mughrabi

GAZA, 22 dic (Reuters) - Mientras peregrinos de todo el mundo acuden en masa a Belén, Jerusalén y Nazaret por Navidad, los miembros de la comunidad cristiana de Gaza esperan a saber si Israel les concederá un permiso de viaje.

Este a√Īo, las autoridades israel√≠es han aprobado el viaje de casi 600 cristianos palestinos de Gaza, seg√ļn COGAT, una unidad del Ministerio de Defensa israel√≠ que coordina las cuestiones civiles con los palestinos.

Pero los palestinos afirman que la asignación de permisos por parte de Israel niega a muchas familias la rara oportunidad de salir de la franja y viajar juntas porque los permisos no siempre se conceden a todos los miembros de la familia.

"Es una tragedia cuando la madre o el padre obtienen un permiso y no los hijos o al revés. Eso significa que no se puede viajar y que no hay celebración", dijo Suhail Tarazi, director de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) de Gaza.

"Este sufrimiento afecta a muchas familias y se repite todos los a√Īos", declar√≥ Tarazi a Reuters durante la celebraci√≥n del encendido del √°rbol en la ciudad de Gaza el 10 de diciembre.

COGAT afirm√≥ que las acusaciones eran una "absoluta mentira" y que este a√Īo hab√≠a denegado unas 200 solicitudes de cristianos por motivos de seguridad.

Se calcula que entre los 2,3 millones de habitantes de Gaza hay unos 1.000 cristianos, la mayoría griegos ortodoxos que celebran la Navidad en enero.

Gaza está gobernada por el grupo islamista Hamás. Alegando motivos de seguridad, Israel restringe la circulación de personas y mercancías y mantiene un bloqueo naval de la densamente poblada franja costera, donde el desempleo y la pobreza son elevados. Egipto también mantiene algunas restricciones a lo largo de su frontera con el territorio.

"Yo obtuve un permiso, pero ni mi esposa ni mi hijo lo hicieron, por lo tanto, no podr√© viajar y disfrutar de la Navidad en Bel√©n, el lugar de nacimiento de Jes√ļs", dijo Majed Tarazi. No tiene parentesco con Suhail, el director de la YMCA.

Para el periodista Samer Hanna, la situaci√≥n es la contraria. A √©l se le han denegado los permisos durante los √ļltimos 15 a√Īos por motivos de seguridad, mientras que su esposa y sus dos hijos s√≠ pueden viajar.

"Se enfadan cuando van y yo no estoy con ellos, y si se quedan aquí por mí, siguen deseando poder ir a Cisjordania o Jerusalén", dijo Hanna.

Aunque Belén está a sólo 90 minutos en coche, la prohibición de viajar le ha impedido volver a conectar con su familia y amigos en Cisjordania.

"Es un gran problema cuando veo que gente de todo el mundo va f√°cilmente a Bel√©n y yo no puedo viajar con mi familia", afirm√≥. (Reporte adicional de Henriette Chacar en Jerusal√©n. Escrito por Nidal Almughrabi; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)

Reuters