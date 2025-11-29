Los cuartos de final de la Copa NBA toman forma: Heat-Magic y Knicks-Raptors completan el Este

Los dos primeros duelos de cuartos de final de la Copa NBA están definidos. Miami irá a Orlando y Nueva York a Toronto.

Y los campeones defensores de la copa no tendrán la oportunidad de revalidar su cetro.

Nueva York consiguió el último de los cuatro pasajes disponibles en la Conferencia Este, merced a la victoria de 118-109 obtenida el viernes sobre los Bucks de Milwaukee, monarcas vigentes del certamen, para ganar el Grupo C del Este.

La derrota de los Bucks les impidió avanzar a los cuartos de final.

“Les dije a los muchachos que hicieron un trabajo increíble para encontrar la manera”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

Toronto ganó el Grupo A del Este, Orlando se llevó el primer sitio del Grupo B de esa misma conferencia, y ambos conjuntos lo hicieron con récords de 4-0. Los Knicks terminaron 3-1 en el Grupo C y finalizaron en la cima porque tenían a su favor el criterio de desempate, su duelo directo con Miami, que también terminó 3-1.

Los partidos de cuartos de final se jugarán el 9 o 10 de diciembre. El Magic ganó su grupo con una victoria de 112-109 sobre Detroit el viernes por la noche, y como primer preclasificado jugará contra el Heat, que es comodín.

“Estamos muy felices de estar en casa", expresó el entrenador del Magic, Jamahl Mosley. "Tenemos algunos de los mejores fanáticos de la NBA. Ellos estarán allí, apoyándonos, listos para ir... Para nosotros, hacer esto es muy especial para nuestros muchachos en este momento".

Los partidos Heat-Magic y Knicks-Raptors crearán una pequeña peculiaridad en el calendario. Los duelos de cuartos de final cuentan como parte de la temporada regular, por lo que Miami y Orlando terminarán jugando cinco veces esta temporada, la primera vez que eso sucede desde 1993-94. Los Knicks y Raptors se enfrentarán cinco veces también.

El Heat juega un partido de temporada regular en Orlando el 5 de diciembre, su segunda visita allí esta temporada. Unos días después, volverá para un encuentro de cuartos de final de la Copa.

“Es genial”, consideró Desmond Bane de Orlando, cuando se le informó que el Magic consiguió un duelo de cuartos de final de la Copa en casa. "Estamos construyendo algo especial".

Los tres lugares restantes de cuartos de final de la Copa en la Conferencia Oeste también se estaban decidiendo el viernes por la noche. Los Lakers de Los Ángeles, que ganaron la Copa inaugural en 2023, eran el único equipo del Oeste con un boleto asegurado en los cuartos de final al iniciar la jornada.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes