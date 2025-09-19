Los cuartos del Torneo de Seúl se aplazan al sábado por la lluvia
Los cuartos de final del torneo WTA 500 de Seúl, entre ellos el enfrentamiento entre la N.2 mundial
- 1 minuto de lectura'
Los cuartos de final del torneo WTA 500 de Seúl, entre ellos el enfrentamiento entre la N.2 mundial Iga Swiatek y Barbora Krejcikova (39ª), fueron aplazados al sábado debido a la lluvia, anunció este viernes la organización.
"La cabeza de serie N.1, Iga Swiatek, se enfrentará a su rival Barbora Krejcikova al mediodía (hora local) en la pista central", precisó el comunicado de la organización, que ha tenido que lidiar con retrasos durante toda la semana debido al mal tiempo.
En los otros cuartos de final, la rusa Ekaterina Alexandrova (11ª) se enfrentará a la alemana Ella Seidel (105ª), clasificada desde la previa.
La cabeza de serie N.3, la danesa Clara Tauson (12ª), se medirá a la australiana Maya Joint (46ª) y la neerlandesa Suzan Lamens (64ª) jugará contra la checa Katerina Siniakova (77ª), también procedente de la fase previa.
amk/llb/pm/avl
Otras noticias de WTA
- 1
Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas
- 2
Estudiantes, un equipo aturdido que se aferró a la mística para ilusionarse con las semifinales
- 3
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”
- 4
Cambios en el oficialismo: empoderan a Pilar Ramírez para coordinar la campaña nacional de La Libertad Avanza