Los cuartos del Torneo de Seúl se aplazan al sábado por la lluvia

Los cuartos de final del torneo WTA 500 de Seúl, entre ellos el enfrentamiento entre la N.2 mundial

Los cuartos de final del torneo WTA 500 de Seúl, entre ellos el enfrentamiento entre la N.2 mundial Iga Swiatek y Barbora Krejcikova (39ª), fueron aplazados al sábado debido a la lluvia, anunció este viernes la organización.

"La cabeza de serie N.1, Iga Swiatek, se enfrentará a su rival Barbora Krejcikova al mediodía (hora local) en la pista central", precisó el comunicado de la organización, que ha tenido que lidiar con retrasos durante toda la semana debido al mal tiempo.

En los otros cuartos de final, la rusa Ekaterina Alexandrova (11ª) se enfrentará a la alemana Ella Seidel (105ª), clasificada desde la previa.

La cabeza de serie N.3, la danesa Clara Tauson (12ª), se medirá a la australiana Maya Joint (46ª) y la neerlandesa Suzan Lamens (64ª) jugará contra la checa Katerina Siniakova (77ª), también procedente de la fase previa.

