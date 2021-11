Los cuatro aspirantes al TC logran aval de la Comisión de Nombramientos con los votos a favor de PSOE, PP y UP

Tras recibir la luz verde de la comisión, el Pleno votará su elección en la sesión del 11 de noviembre

MADRID, 2 Nov. 2021 (Europa Press) -

La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados ha avalado la idoneidad de los cuatro aspirantes propuestos por PP y PSOE para ocupar asiento en el Tribunal Constitucional con los 242 votos a favor de sendos partidos y de Unidas Podemos. Además, se han registrado 12 abstenciones y cero votos contrarios.

De esta manera, tras defender su currículum y responder a las preguntas de los diputados, los aspirantes Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Juan Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, cuentan con el respaldo de la Comisión, que eleva la decisión a la Mesa del Congreso.

Dado que esta semana tendrá lugar el debate de totalidad de los Presupuestos de 2022 en el Pleno, la sesión para la elección de los nuevos miembros de los órganos constitucionales pactados por 'populares' y socialistas se espera para el día 11. En esa sesión se elegirá a los miembros del Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019, entre ellos su presidente, Juan José González Rivas.

La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Todos ellos son designados por un periodo de nueve años. Los aspirantes que ha elegido este martes la Cámara Baja debían lograr un apoyo mínimo de tres quintos del Pleno (210 votos), una cifra que sólo se alcanzaba con los escaños del PP y el PSOE.

Durante la mañana de hoy, tanto el Grupo Parlamentario de Vox como Ciudadanos han descartado participar en la Comisión de Nombramientos del Congreso al considerarla un mero "teatrillo" o incluso una "traición" a las instituciones del Estado.

Arnaldo niega su vinculación al pp

El primer aspirante que ha comparecido ante la Comisión ha sido uno de los propuestos por el PP, Enrique Arnaldo, que ha dejado claro que nunca ha militado en un partido político. Así, y sobre las acusaciones de sus presuntas vinculaciones políticas con el PP, ha incidido en que sí ha acudido a debates y foros de la fundación FAES, pero también a otros de distinto signo y siempre sobre asuntos técnico-jurídicos.

Arnaldo, en el turno de respuesta a los diferentes diputados, ha indicado que si bien no es más digno u honrado que ninguno de los presentes en la comisión, tampoco lo es menos, y se ha calificado como persona templada y jurista profesional que sabe escuchar y equilibrado. Y ha añadido que en su carrera profesional se dio la regla de no participar en partidos políticos "más allá del voto personal

En esta línea, el magistrado ha recordado que la imparcialidad no se pierde por pronunciar conferencias en una fundación, ni se erosiona por publicar en foros o revistas. Además, sobre el hecho de que hubiera sido imputado en el caso 'Palma Arena', ha indicado que ya fue exonerado "y como tal" le gustaría ser tratado.

Además, ha insistido en que no tiene beligerancia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y se ha vuelto a describir como persona templada y prudente, si bien esto no impide que en ocasiones pueda hacer afirmaciones "desafortunadas". "Pero eso no me condiciona para hacer el ejercicio independiente e imparcial de la función", ha apuntado.

Espejel descarta que tenga afinidad con los 'populares'

Tras Arnaldo ha sido el turno de la segunda aspirante -también a propuesta del PP--, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, que ha negado que tenga afinidad con la formación que lidera Pablo Casado al tiempo que ha recordado que no fue recusada como parte del tribunal que juzgaría el 'caso Gürtel' por su "proximidad" con el partido.

La magistrada ha defendido su independencia a lo largo de 39 años de carrera dando una "respuesta enérgica" a las preguntas del representante del Grupo Plural, Josep Pagés, que ha puesto en duda su parcialidad y la de Enrique Arnaldo destacando sus vinculaciones partidistas.

Sin embargo, su candidatura no ha contado con el rechazo del diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro, que ha renunciado al uso de la palabra. Por su parte, el representante del PSOE, Francisco Aranda Vargas, ha defendido su selección otorgándole la "presunción de imparcialidad", mientras que la del PP, Isabel Borrego, ha elogiado su trayectoria.

Por otro lado, Espejel se ha referido al vídeo en el que la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal se dirige a ella como "querida Concha" durante la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort en el año 2015. Así, la magistrada ha señalado que Cospedal se refirió a ella en esos términos porque fue el presidente del Consejo de la Abogacía el que le llamó así al inicio del acto.

A su juicio, esa forma coloquial de referirse a ella "no tiene ninguna incidencia" y tampoco "demuestra ningún tipo de amistad íntima" que, según ha reconocido, no tiene con la que fuera secretaria general del PP.

Así, Espejel ha recordado que el Pleno, al decidir sobre su recusación, lamentó que se hubiera utilizado esa figura para hacer una "campaña de desprestigio". "Es muy fácil montar una campaña desde un sector de los medios de comunicación, porque por naturaleza los magistrados tenemos poco contacto y no debemos entrar en discusiones a nivel mediático", ha denunciado.

Montalbán y valcárcel, con la constitución

La tercera compareciente ha sido Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y candidata del PSOE, que se ha comprometido a "ejercer la magistratura con arreglo al espíritu de concordia de la Constitución española y con pleno sometimiento" a su ley.

Tras su intervención, la magistrada ha recibido los elogios de PSOE, PP y Unidas Podemos, que han alabado su aptitud técnica y su currículum. Por su parte, el representante del Grupo Plural Josep Pagés ha reconocido que su perfil es el "idóneo" aunque ha arremetido contra la opacidad de la negociación entre socialistas y 'populares' a la hora de renovar el TC.

El último en intervenir ha sido el segundo de los candidatos del PSOE, Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, ha señalado que recibe con responsabilidad el nombramiento dada la relevante misión del TC. Además, ha repasado su dilatada experiencia en la judicatura, donde ejerce desde hace 36 años, y ha recordado que además de licenciado en Derecho lo es también en Periodismo.

Sobre el papel que debe abordar a partir de ahora, ha reconocido que el juez constitucional "comparte misma cultura y dinámica" que el juez instructor, y ha aseverado que la Carta Magna es la primera norma que rige el día a día de la judicatura. "En la cultura del garantismo me he formado y me reconozco", ha insistido.