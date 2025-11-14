Los cultivos de granos de invierno de Francia están en buenas condiciones cerca del fin de la siembra

14 nov (Reuters) - Los agricultores de Francia, el mayor productor de granos de la Unión Europea, están terminando de sembrar el trigo blando y la cebada de invierno, ambos en buenas condiciones, después de que la sequía de principios de noviembre les permitió acelerar el trabajo de campo, informó el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer.

Las siembras de trigo blando alcanzaban el 89% de la cosecha de este año el 10 de noviembre, frente al 79% de una semana anterior y un promedio quinquenal del 83%. Las siembras de cebada de invierno se situaban en el 95%, frente al 87% de la semana pasada y un promedio del 91%, añadió la oficina en un informe sobre la cosecha de granos.

La rapidez de las siembras en la Unión Europea, favorecida por un tiempo más seco que en los lluviosos comienzos de las dos últimas campañas, ha aumentado las perspectivas de una superficie plantada estable a pesar de los bajos precios del mercado.

El 98% de ambos cultivos se encontraban en un estado bueno o excelente, sin cambios con respecto a la semana anterior. En comparación con el 88% de la cosecha de trigo blando y el 84% de la de cebada de invierno en la misma época del año pasado.

La recolección de maíz se había completado en un 96% el lunes, frente al 91% de la semana anterior y el promedio quinquenal del 90%. (Reporte de Gianluca Lo Nostro y Clement Martinot en Gdansk y Sybille de La Hamaide en París; Editado en Español por Ricardo Figueroa)