Los cultivos de trigo franceses inician el invierno boreal en buena condición

5 dic (Reuters) - Las calificaciones de las cosechas francesas de trigo blando descendieron ligeramente por segunda semana consecutiva, pero casi todos los cultivos se mantuvieron en buenas condiciones, mostraron el viernes los datos de la oficina agrícola FranceAgriMer.

Francia, como la mayoría de los países de la Unión Europea, se ha beneficiado de unas condiciones meteorológicas y edafológicas favorables durante el otoño boreal, lo que sitúa a la Unión Europea en el buen camino para una cosecha de trigo abundante en 2026, como la de este año.

En el caso del trigo blando, el principal cereal francés, el 96% de los cultivos emergidos se encontraban en condiciones buenas o excelentes al 1 de diciembre, por debajo del 97% de la semana anterior, pero muy por encima del 86% de hace un año, según un informe de la Oficina de Cereales.

En el caso de la cebada de invierno, la calificación de buena o excelente no varió respecto a la semana anterior, situándose en el 96%, frente al 81% de hace un año.

Los agricultores están terminando la siembra del trigo blando y la cebada de invierno, con un 99% y un 100% respectivamente completados el lunes, según FranceAgriMer.

La siembra de trigo duro, la variedad utilizada para la pasta, se había completado en un 88%, frente al 84% de una semana antes, según la misma fuente.

La cosecha de maíz también ha finalizado.

El próximo informe de FranceAgriMer sobre la situación de los cultivos de cereales se publicará en febrero, tras el periodo de latencia invernal de los cultivos. (Reporte de Hugo Lhomedet y Mateusz Rabiega y Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)