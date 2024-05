Los cultivos en ucrania están prácticamente intactos tras las heladas, según la agencia estatal

KIEV, 21 may (Reuters) - Las recientes heladas en el este, norte y centro de Ucrania no han causado daños significativos en las cosechas de cereales y oleaginosas, dijo el martes el servicio meteorológico estatal. "Hay algunos daños en las primeras plántulas de maíz y girasol. Pero todo está muy localizado. A día de hoy, no tenemos información de que los cultivos hayan muerto", dijo Tetiana Adamenko, jefa del departamento de agricultura del servicio meteorológico.

(Reporte de Pavel Polityuk; edición de David Goodman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters