Los damnificados por el incendio de Hong Kong regresan a recoger sus pertenencias entre las ruinas

Por Mei Mei Chu y Joyce Zhou

HONG KONG, 3 dic (Reuters) - Algunos residentes de Hong Kong que se vieron obligados a huir de sus casas cuando un mortífero incendio los cercaba hace una semana regresaron el miércoles al complejo calcinado para recuperar sus pertenencias, mientras otros trataban de reconstruir sus vidas tras la catástrofe, en la que murieron al menos 156 personas.

Portando grandes maletas y bolsas vacías, los residentes del único bloque del complejo que no quedó destruido por el infierno, que duró 40 horas, fueron escoltados hasta sus casas por personal del Gobierno y se les dio un plazo de 90 minutos para recoger sus pertenencias. Otros siete bloques fueron devorados por el fuego.

Todos los residentes del complejo de Wang Fuk Court, más de 4.000, fueron desplazados por el peor incendio de la ciudad en décadas y muchos están alojados en viviendas provisionales. Las autoridades no han dicho cuándo podrán regresar los residentes del edificio no afectado, mientras recogen pruebas en una investigación criminal.

"Toda mi vida está ahí", dijo una mujer de 60 años apellidada Lam, que esperaba a su hija con bolsas reciclables antes de entrar en su apartamento.

La policía sigue rastreando los siete edificios incendiados.

La búsqueda puede llevar semanas debido a las peligrosas condiciones y a la dificultad para recoger los cadáveres, algunos de los cuales han sido encontrados en tejados y escaleras y otros reducidos a nada más que cenizas, según han declarado las autoridades.

Unas 30 personas siguen desaparecidas.

Quince personas han sido detenidas como sospechosas de homicidio involuntario en el marco de la investigación policial sobre la causa del incendio. El organismo anticorrupción de Hong Kong también ha abierto una investigación, y el líder de la ciudad prometió el martes un examen de la tragedia dirigido por un juez independiente.

ALOJAMIENTO TEMPORAL INADECUADO PARA MUCHOS

Más de 2.600 residentes han sido alojados temporalmente, según el Gobierno, de los cuales 1.013 se alojan en albergues, campamentos o habitaciones de hotel. Otros 1.607 residentes se han trasladado a viviendas provisionales.

"No puedo dormir pensando en mi casa. Todo lo que he ganado durante décadas ha desaparecido", dijo una mujer de 71 años apellidada Leung, que había regresado al complejo con su marido y su hija para hablar con el personal de apoyo del lugar.

Leung y su marido habían sido alojados en una vivienda de transición la semana pasada, después de que el incendio calcinara su apartamento. Sin embargo, dijo que el lugar estaba demasiado lejos del transporte público y era demasiado pequeño para alojarlos a los dos. Han optado por quedarse con su hija mientras buscan una vivienda más adecuada.

La hija de Leung, Bonnie Leung, de 41 años, dijo que era "insondable que una tragedia así, con tantas muertes, pueda ocurrir en Hong Kong".

"Papá y mamá, y muchos residentes han luchado durante tantos años. Tener un hogar aquí nos daba paz, es muy doloroso perderlo todo".

(Información de Mei Mei Chu, Joyce Zhou y Laurie Chen; redacción de Farah Master; edición de John Geddie y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)