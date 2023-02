Los demócratas aprueban reorganizar el calendario de las primarias en EEUU

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha votado a favor de cambiar el calendario de las primarias y permite así que Carolina del Sur sea el primer estado en votar en las elecciones primarias presidenciales de 2024 relevando a Iowa y New Hampshire después de casi 50 años.

Con la nueva organización del calendario, la cual fue propuesta según recomendaciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el candidato demócrata será elegido en Carolina del Sur el próximo 3 de febrero, Nevada y New Hampshire el 6 de febrero, seguidos de Georgia el 13 de febrero y Michigan el 27 del mismo mes.

Esta revisión del calendario de las primarias tiene como objetivo comenzar los comicios por aquellos estados con un mayor número de población negra o hispana, proclives a decantarse por el sector demócrata. En el calendario anterior con Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur a la cabeza, según los demócratas, no estaban presentes las voces de estos votantes que representan mejor la demografía del Partido Demócrata.

"Este calendario refleja lo mejor de lo que somos como nación y envía un mensaje poderoso", ha afirmado el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison. "El Partido Demócrata se parece a Estados Unidos, al igual que esta propuesta", ha agregado en declaraciones recogidas por 'Los Ángeles Times'.

Por tanto, este calendario impulsa en muchos sentidos a aquellos estados más diversos o poblados con minorías, los que en parte impulsaron la candidatura de Biden a la Casa Blanca en 2020.

No obstante, el nuevo calendario, votado casi por unanimidad, presenta algunos obstáculos iniciales, como es el rechazo de los líderes republicanos en los estados de Georgia y especialmente en New Hampshire, donde los funcionarios han acordado celebrar de todas formas la primera primaria, según ha recogido 'The New York Times'.

Además, los líderes de los partidos demócratas de Iowa y New Hampshire también se opusieron al nuevo calendario durante la reunión del sábado aludiendo que los demócratas no tenían la potestad para cambiar de forma unilateral sus leyes estatales.

"Estamos creando una situación de incertidumbre continua que se prolongará hasta 2023", ha dicho Scott Brennan, miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) de Iowa. "Nos iremos de aquí sin absolutamente nada resuelto", ha señalado según cita ABC News.

La propuesta para cambiar el calendario de las primarias fue expuesta por primera vez el pasado mes de diciembre por el Comité de Reglas y Estatutos del partido. Aunque el nuevo plan ha contado con el apoyo mayoritario de los demócratas, un ala más critica con la posible reelección del presidente Biden lo ha criticado por lo que consideran que es elegir a dedo los estados en los que debería empezar su campaña para volver a la Casa Blanca.

Europa Press