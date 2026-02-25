Los demócratas del Senado critican a Trump por no usar sanciones para presionar a Rusia

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) -

Los demócratas del Comité Bancario del Senado criticaron el martes al presidente Donald Trump por no haber endurecido las sanciones para presionar a Rusia a poner fin a su guerra de cuatro años en Ucrania, señalando que la Unión Europea había designado casi 900 objetivos en 2025, frente a solo dos de Estados Unidos.

En un análisis publicado en el cuarto aniversario de la invasión de Rusia, el personal demócrata del comité, liderado por los republicanos, identificó cientos de posibles objetivos a los que, según ellos, Trump podría haber impuesto sanciones durante su primer año en el cargo. La guerra ha causado cientos de miles de muertos y ha devastado amplias zonas de Ucrania, vecina occidental de Rusia.

El expresidente demócrata Joe Biden, cuyo mandato finalizó en enero de 2025, aplicó al menos 32 paquetes de sanciones en cada uno de los tres primeros años de la guerra, según afirmaron, aunque los críticos dicen que su aplicación se retrasó. En comparación, Trump anunció solo un paquete de sanciones importantes, dirigido a las grandes petroleras rusas

Lukoil y Rosneft, a pesar del aumento de los ataques rusos que han tenido como objetivo a la población civil ucraniana y han devastado su red eléctrica.

Trump ha presionado a Ucrania para que acepte un acuerdo de alto el fuego que podría suponer dolorosas concesiones de territorios capturados por las fuerzas rusas, pero las conversaciones entre Rusia y Ucrania no han logrado hasta ahora ningún avance significativo. La Casa Blanca no ha hecho declaraciones al respecto por el momento.

EL PROYECTO DE LEY SE ESTANCA

Olha Stefanishina, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, subrayó el martes la importancia de que el Congreso apruebe un proyecto de ley bipartidista que imponga sanciones a los países que compren petróleo, gas y uranio rusos. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de 85 de los 100 senadores, pero los líderes republicanos no lo han sometido a votación debido a la resistencia de Trump.

"O se aprueba ahora, o tendremos que reconocer que no hay voluntad de hacerlo", declaró a la prensa.

El informe demócrata señaló que Rusia sigue dependiendo enormemente de las importaciones de tecnologías clave necesarias para la guerra, lo que crea oportunidades para las sanciones.

"No está claro por qué cualquier presidente que se tome en serio la negociación de la mejor paz posible dejaría que nuestra influencia sancionadora se desvaneciera. Sin medidas de seguimiento, los evasores se benefician descaradamente sin ninguna oposición por parte de Estados Unidos, y el Kremlin lo sabe". Washington anunció algunas sanciones nuevas relacionadas con el ciberespacio contra personas y entidades, incluidas algunas con sede en Rusia, pero no guardaban relación con la guerra en Ucrania.

El Departamento del Tesoro defendió su enfoque, señalando que las sanciones contra Lukoil y Rosneft habían contribuido a bajar los precios del petróleo ruso, lo que limitaba los ingresos disponibles para financiar la guerra.

"A diferencia del enfoque de sanciones interminables de Biden, que no sirvió para detener la guerra, las sanciones impuestas a Rosneft y Lukoil contribuyeron a una fuerte caída de los precios del petróleo ruso, le costaron al régimen miles de millones de dólares y dificultaron al Kremlin la fabricación de equipo militar", dijo un portavoz del Tesoro. Trump seguiría buscando todas las opciones posibles para "detener la matanza sin sentido", añadió.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, argumentó durante una audiencia en el Congreso el mes pasado que las sanciones a Rosneft y Lukoil habían contribuido a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones.

Según él, la imposición de nuevas sanciones dependería de las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. Bessent dijo que consideraría la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra la flota clandestina de petroleros rusos, una medida que Trump no ha tomado desde que volvió a ocupar el cargo en enero de 2025. (Información de Andrea Shalal; edición de Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)