Los desplazados comienzan a volver a casa tras la tregua entre Camboya y Tailandia

Los primeros desplazados por el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya comenzaron a regresar tímidamente a sus casas el domingo, un día después del anuncio de un alto el fuego, según las autoridades de ambos países.

Kanlaya Somjettana abandonó su aldea en la provincia tailandesa de Surin, cerca de la frontera disputada, desde el inicio de las hostilidades el 7 de diciembre, con su bebé de siete meses.

"Yo realmente espero que este alto el fuego se mantenga mucho tiempo y que podamos volver a casa", declaró por teléfono a AFP desde un albergue. "Pero no regresaré hasta que las autoridades confirmen que es es seguro".

"He visto a decenas de personas volver a sus casas esta mañana. La mayoría estaba preocupada por su ganado", continuó esta madre de 21 años. "Nadie les dijo que podían regresar, pero escuchamos en las noticias que había un alto el fuego".

Los dos países concluyeron el sábado una tregua después de tres semanas de enfrentamientos a lo largo de su frontera de 800 kilómetros, cuyo trazado en el período colonial francés es el centro del conflicto de años.

Según las últimas cifras oficiales, al menos 47 personas murieron -26 del lado tailandés y 21 del lado camboyano- y cerca de 1.000.000 debieron ser evacuadas.

Prapas Sornchaidee, un oficial de la fuerza aérea tailandesa, declaró a la AFP que no se habían reportado disparos en las 24 horas posteriores a la entrada en vigor de la tregua.

"Las agencias de seguridad están debatiendo (la situación) y los habitantes comenzaron a regresar a sus casas", expresó.

El ministro de Defensa de Tailandia, Nattaphon Narkphanit, mencionó la víspera un "período de observación" de 72 horas para evaluar el cumplimiento de la tregua.

La situación en la zona fronteriza está "tranquila", informó por su parte el Ministerio de Defensa de Camboya, aunque los habitantes no han recibido luz verde de las autoridades para regresar.