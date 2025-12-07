Los diez últimos campeones de la F1 y los pilotos con más títulos

Estos son los diez últimos campeones del mundo de pilotos y constructores de la Fórmula 1, así como los pilotos con más títulos en la categoría reina del automovilismo, luego de que el británico Lando Norris se coronase este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi:

- Los diez últimos campeones de la Fórmula 1:

. Pilotos:

2025: Lando Norris (GBR/McLaren)

2024: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2023: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2022: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2021: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2020: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2017: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (GER/Mercedes)

. Constructores:

2025: McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri)

2024: McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri)

2023: Red Bull (Max Verstappen y Sergio Pérez)

2022: Red Bull (Max Verstappen y Sergio Pérez)

2021: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2020: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2019: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2018: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2017: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2016: Mercedes (Lewis Hamilton y Nico Rosberg)

- Los pilotos con más títulos en la historia de la Fórmula 1:

. 7 títulos:

Lewis Hamilton (GBR, 1985): 2008 (McLaren-Mercedes), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 (Mercedes)

Michael Schumacher (GER, 1969): 1994 (Benetton-Ford), 1995 (Benetton-Renault), 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (Ferrari)

. 5:

Juan Manuel Fangio (ARG, 1911-1995): 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati/Mercedes-Benz), 1955 (Mercedes-Benz), 1956 (Ferrari) y 1957 (Maserati)

. 4:

Max Verstappen (NED, 1997): 2021, 2022, 2023, 2024 (Red Bull-Honda)

Sebastian Vettel (GER, 1987): 2010, 2011, 2012 y 2013 (Red Bull-Renault)

Alain Prost (FRA, 1955): 1985, 1986 (McLaren-Tag Porsche), 1989 (McLaren-Honda) y 1993 (Williams-Renault)

. 3:

Ayrton Senna (BRA, 1960-1994): 1988, 1990 y 1991 (McLaren-Honda)

Nelson Piquet (BRA, 1952): 1981 (Brabham-Ford), 1983 (Brabham-BMW) y 1987 (Williams-Honda)

Niki Lauda (AUT, 1949-2019): 1975, 1977 (Ferrari) y 1984 (McLaren-Tag Porsche)

Jackie Stewart (GBR, 1939): 1969 (Matra-Ford), 1971 y 1973 (Tyrrell-Ford)

Jack Brabham (AUS, 1926-2014): 1959, 1960 (Cooper-Climax) y 1966 (Brabham-Repco)

