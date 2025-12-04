Los diez últimos campeones del Brasileirão, cuya edición de 2025 fue ganada este miércoles por el Flamengo, y los mayores ganadores de la poderosa liga de fútbol de Brasil:

Año Campeón Subcampeón

2016 Palmeiras Santos

2017 Corinthians Palmeiras

2018 Palmeiras Flamengo

2019 Flamengo Santos

2020 Flamengo Internacional

2021 Atlético Mineiro Flamengo

2022 Palmeiras Internacional

2023 Palmeiras Gremio

2024 Botafogo Palmeiras

2025 Flamengo En disputa

Mayores ganadores del Brasileirão:

Palmeiras (12): 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023.

Santos (8): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004.

Flamengo (8): 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025.

Corinthians (7): 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017.

Sao Paulo (6): 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008.

raa/ag