Los diez últimos campeones del Brasileirão
Los 10 últimos campeones del Brasileirão, cuya edición de 2025 fue ganada este miércoles por el Flamengo, y los mayores ganadores de la poderosa...
Los diez últimos campeones del Brasileirão, cuya edición de 2025 fue ganada este miércoles por el Flamengo, y los mayores ganadores de la poderosa liga de fútbol de Brasil:
Año Campeón Subcampeón
2016 Palmeiras Santos
2017 Corinthians Palmeiras
2018 Palmeiras Flamengo
2019 Flamengo Santos
2020 Flamengo Internacional
2021 Atlético Mineiro Flamengo
2022 Palmeiras Internacional
2023 Palmeiras Gremio
2024 Botafogo Palmeiras
2025 Flamengo En disputa
Mayores ganadores del Brasileirão:
Palmeiras (12): 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023.
Santos (8): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004.
Flamengo (8): 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025.
Corinthians (7): 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017.
Sao Paulo (6): 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008.
