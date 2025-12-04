LA NACION

Los diez últimos campeones del Brasileirão

Los 10 últimos campeones del Brasileirão, cuya edición de 2025 fue ganada este miércoles por el Flamengo, y los mayores ganadores de la poderosa...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Los diez últimos campeones del Brasileirão
Los diez últimos campeones del Brasileirão

Los diez últimos campeones del Brasileirão, cuya edición de 2025 fue ganada este miércoles por el Flamengo, y los mayores ganadores de la poderosa liga de fútbol de Brasil:

Año Campeón Subcampeón

2016 Palmeiras Santos

2017 Corinthians Palmeiras

2018 Palmeiras Flamengo

2019 Flamengo Santos

2020 Flamengo Internacional

2021 Atlético Mineiro Flamengo

2022 Palmeiras Internacional

2023 Palmeiras Gremio

2024 Botafogo Palmeiras

2025 Flamengo En disputa

Mayores ganadores del Brasileirão:

Palmeiras (12): 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023.

Santos (8): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004.

Flamengo (8): 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025.

Corinthians (7): 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017.

Sao Paulo (6): 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008.

raa/ag

LA NACION
Más leídas
  1. Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación
    1

    Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”

  2. De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
    2

    De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados

  3. Los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
    3

    Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos

  4. Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
    4

    Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella

Cargando banners ...