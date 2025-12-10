A continuación los diez últimos campeones del fútbol de México, previo a la final de ida del torneo Apertura que Tigres y Toluca disputan el jueves, y los equipos más ganadores.

Torneo Campeón Subcampeón

Guard1anes 2020 Club León Pumas

Clausura 2021 Cruz Azul Santos Laguna

Apertura 2021 Atlas Club León

Clausura 2022 Atlas Pachuca

Apertura 2022 Pachuca Toluca

Clausura 2023 Tigres Guadalajara

Apertura 2023 América Tigres

Clausura 2024 América Cruz Azul

Apertura 2024 América Monterrey

Clausura 2025 Toluca América

-- Los equipos más ganadores del campeonato profesional de fútbol de México:

América (16): 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P-1985, 1987-88, 1988-89, V-2002, C-2005, C-2013, A-2014, A-2018, A-2023, C-2024, A-2024.

Guadalajara (12): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, V-1997, A-2006, C-2017.

Toluca (11): 1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2000, A-2002, A-2005, A-2008, B-2010, C-2025.

Cruz Azul (9): 1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, I-1997, G-2021.

Club León (8): 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A-2013, C-2014, G-2020.

Tigres (8): 1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-2017, C-2019, C-2023.

