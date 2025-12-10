Los diez últimos campeones del fútbol de México
A continuación, los diez últimos campeones del fútbol de México, previo a la final de ida del torneo Apertura que Tigres y Toluca disputan el...
- 1 minuto de lectura'
A continuación los diez últimos campeones del fútbol de México, previo a la final de ida del torneo Apertura que Tigres y Toluca disputan el jueves, y los equipos más ganadores.
Torneo Campeón Subcampeón
Guard1anes 2020 Club León Pumas
Clausura 2021 Cruz Azul Santos Laguna
Apertura 2021 Atlas Club León
Clausura 2022 Atlas Pachuca
Apertura 2022 Pachuca Toluca
Clausura 2023 Tigres Guadalajara
Apertura 2023 América Tigres
Clausura 2024 América Cruz Azul
Apertura 2024 América Monterrey
Clausura 2025 Toluca América
-- Los equipos más ganadores del campeonato profesional de fútbol de México:
América (16): 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P-1985, 1987-88, 1988-89, V-2002, C-2005, C-2013, A-2014, A-2018, A-2023, C-2024, A-2024.
Guadalajara (12): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, V-1997, A-2006, C-2017.
Toluca (11): 1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2000, A-2002, A-2005, A-2008, B-2010, C-2025.
Cruz Azul (9): 1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, I-1997, G-2021.
Club León (8): 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A-2013, C-2014, G-2020.
Tigres (8): 1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-2017, C-2019, C-2023.
raa/dam/
- 1
Tras el diagnóstico de ELA, Eric Dane anuncia sus memorias: “Quiero que la gente recuerde lo que es vivir con pasión”
- 2
El principio del fin de Chiqui Tapia
- 3
Las diez series más destacadas de 2025, de acuerdo con el American Film Institute
- 4
Inflación de noviembre: el IPC de la ciudad fue de 2,2% y marcó una aceleración tras las elecciones