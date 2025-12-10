LA NACION

A continuación los diez últimos campeones del fútbol de México, previo a la final de ida del torneo Apertura que Tigres y Toluca disputan el jueves, y los equipos más ganadores.

Torneo         Campeón       Subcampeón

Guard1anes 2020     Club León        Pumas

Clausura 2021       Cruz Azul        Santos Laguna

Apertura 2021       Atlas            Club León

Clausura 2022       Atlas            Pachuca

Apertura 2022       Pachuca          Toluca

Clausura 2023       Tigres           Guadalajara

Apertura 2023       América          Tigres

Clausura 2024       América          Cruz Azul

Apertura 2024       América          Monterrey

Clausura 2025       Toluca           América

-- Los equipos más ganadores del campeonato profesional de fútbol de México:

América (16): 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P-1985, 1987-88, 1988-89, V-2002, C-2005, C-2013, A-2014, A-2018, A-2023, C-2024, A-2024.

Guadalajara (12): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, V-1997, A-2006, C-2017.

Toluca (11): 1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2000, A-2002, A-2005, A-2008, B-2010, C-2025.

Cruz Azul (9): 1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, I-1997, G-2021.

Club León (8): 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A-2013, C-2014, G-2020.

Tigres (8): 1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-2017, C-2019, C-2023.

