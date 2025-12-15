Los diez últimos campeones del fútbol de México
A continuación los diez últimos campeones del fútbol de México, tras la coronación del Toluca al vencer el domingo a Tigres por 9-8 en penales en la final del Apertura...
- 1 minuto de lectura'
A continuación los diez últimos campeones del fútbol de México, tras la coronación del Toluca al vencer el domingo a Tigres por 9-8 en penales en la final del Apertura 2025, y los equipos más ganadores.
Torneo Campeón Subcampeón
Clausura 2021 Cruz Azul Santos Laguna
Apertura 2021 Atlas Club León
Clausura 2022 Atlas Pachuca
Apertura 2022 Pachuca Toluca
Clausura 2023 Tigres Guadalajara
Apertura 2023 América Tigres
Clausura 2024 América Cruz Azul
Apertura 2024 América Monterrey
Clausura 2025 Toluca América
Apertura 2025 Toluca Tigres
-- Los equipos más ganadores del campeonato profesional de fútbol de México:
América (16): 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P-1985, 1987-88, 1988-89, V-2002, C-2005, C-2013, A-2014, A-2018, A-2023, C-2024, A-2024.
Guadalajara (12): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, V-1997, A-2006, C-2017.
Toluca (12): 1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2000, A-2002, A-2005, A-2008, B-2010, C-2025, A-2025.
Cruz Azul (9): 1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, I-1997, G-2021.
Club León (8): 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A-2013, C-2014, G-2020.
Tigres (8): 1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-2017, C-2019, C-2023.
