A continuación los diez últimos campeones del fútbol de México, tras la coronación del Toluca al vencer el domingo a Tigres por 9-8 en penales en la final del Apertura 2025, y los equipos más ganadores.

Torneo Campeón Subcampeón

Clausura 2021 Cruz Azul Santos Laguna

Apertura 2021 Atlas Club León

Clausura 2022 Atlas Pachuca

Apertura 2022 Pachuca Toluca

Clausura 2023 Tigres Guadalajara

Apertura 2023 América Tigres

Clausura 2024 América Cruz Azul

Apertura 2024 América Monterrey

Clausura 2025 Toluca América

Apertura 2025 Toluca Tigres

-- Los equipos más ganadores del campeonato profesional de fútbol de México:

América (16): 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P-1985, 1987-88, 1988-89, V-2002, C-2005, C-2013, A-2014, A-2018, A-2023, C-2024, A-2024.

Guadalajara (12): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, V-1997, A-2006, C-2017.

Toluca (12): 1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2000, A-2002, A-2005, A-2008, B-2010, C-2025, A-2025.

Cruz Azul (9): 1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, I-1997, G-2021.

Club León (8): 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A-2013, C-2014, G-2020.

Tigres (8): 1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-2017, C-2019, C-2023.