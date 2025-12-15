LA NACION

Los diez últimos campeones del fútbol de México

A continuación los diez últimos campeones del fútbol de México, tras la coronación del Toluca al vencer el domingo a Tigres por 9-8 en penales en la final del Apertura 2025, y los equipos más ganadores.

Torneo        Campeón    Subcampeón

Clausura 2021    Cruz Azul     Santos Laguna

Apertura 2021    Atlas         Club León

Clausura 2022    Atlas         Pachuca

Apertura 2022    Pachuca       Toluca

Clausura 2023    Tigres        Guadalajara

Apertura 2023    América       Tigres

Clausura 2024    América       Cruz Azul

Apertura 2024    América       Monterrey

Clausura 2025    Toluca        América

Apertura 2025    Toluca        Tigres

-- Los equipos más ganadores del campeonato profesional de fútbol de México:

América (16): 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P-1985, 1987-88, 1988-89, V-2002, C-2005, C-2013, A-2014, A-2018, A-2023, C-2024, A-2024.

Guadalajara (12): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, V-1997, A-2006, C-2017.

Toluca (12): 1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2000, A-2002, A-2005, A-2008, B-2010, C-2025, A-2025.

Cruz Azul (9): 1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, I-1997, G-2021.

Club León (8): 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A-2013, C-2014, G-2020.

Tigres (8): 1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-2017, C-2019, C-2023.

