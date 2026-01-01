Los diez últimos vencedores del Dakar
Los diez últimos vencedores del rally Dakar en coches y en motos, antes de la 48ª edición, que comienza el sábado
Coches:
2025: Yazeed Al-Rajhi-Timo Gottschalk (SAU-GER), Toyota Hilux Overdrive
2024: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP), Audi RS Q e-tron E2
2023: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota GR DKR Hilux
2022: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota GR DKR Hilux
2021: Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA), Mini JCW Buggy
2020: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP) Mini JCW Buggy
2019: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota Hilux
2018: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP), Peugeot 3008 DKR Maxi
2017: Stéphane Peterhansel-Jean-Paul Cottret (FRA), Peugeot 2008 DKR
2016: Stéphane Peterhansel-Jean-Paul Cottret (FRA), Peugeot 2008 DKR
Motos:
2025: Daniel Sanders (AUS), KTM
2024: Ricky Brabec (USA), Honda
2023: Kevin Benavides (ARG), KTM
2022: Sam Sunderland (GBR), GasGas
2021: Kevin Benavides (ARG) Honda
2020: Ricky Brabec (USA), Honda
2019: Toby Price (AUS), KTM
2018: Matthias Walkner (AUT), KTM
2017: Sam Sunderland (GBR), KTM
2016: Toby Price (AUS), KTM