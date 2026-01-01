LA NACION

Los diez últimos vencedores del Dakar

Los diez últimos vencedores del rally Dakar en coches y en motos, antes de la 48ª edición, que comienza el sábado

Coches:

2025: Yazeed Al-Rajhi-Timo Gottschalk (SAU-GER), Toyota Hilux Overdrive

2024: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP), Audi RS Q e-tron E2

2023: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota GR DKR Hilux

2022: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota GR DKR Hilux

2021: Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA), Mini JCW Buggy

2020: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP) Mini JCW Buggy

2019: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota Hilux

2018: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP), Peugeot 3008 DKR Maxi

2017: Stéphane Peterhansel-Jean-Paul Cottret (FRA), Peugeot 2008 DKR

2016: Stéphane Peterhansel-Jean-Paul Cottret (FRA), Peugeot 2008 DKR

Motos:

2025: Daniel Sanders (AUS), KTM

2024: Ricky Brabec (USA), Honda

2023: Kevin Benavides (ARG), KTM

2022: Sam Sunderland (GBR), GasGas

2021: Kevin Benavides (ARG) Honda

2020: Ricky Brabec (USA), Honda

2019: Toby Price (AUS), KTM

2018: Matthias Walkner (AUT), KTM

2017: Sam Sunderland (GBR), KTM

2016: Toby Price (AUS), KTM

