Los dilemas de Scaloni contra México

Caras serias y sin las principales estrellas: en la sesión de entrenamiento matinal del miércoles, un día después del pésimo debut de Argentina en el Mundial-2022 al caer 2-1 ante Arabia Saudita, las miradas se dirigían hacia el técnico Lionel Scaloni.

Su racha de victorias al frente de la Albiceleste quedó cortada en 36, en el momento más inesperado, y el equipo campeón de la última Copa América, que había convencido con su juego en duelos anteriores, fue incapaz de sobreponerse a los dos goles tempranos de los sauditas en el inicio de la segunda parte.

En la práctica del día siguiente a la derrota tomaban parte los jugadores no titulares el martes y entre ellos Scaloni podría encontrar fórmulas para mostrar una mejor imagen el sábado en el crucial partido ante México, en la segunda jornada del grupo C, sabiendo que una nueva derrota deja eliminada a Argentina.

Alejandro 'Papu' Gómez se había estado recuperando de un golpe en una rodilla y fue titular el martes, como reemplazo de Giovani Lo Celso, lesionado y que no pudo entrar en la lista de 26 seleccionados.

Para lograr una dinámica diferente en el medio del campo, Scaloni podría decantarse por Alexis Mac Allister. Otra opción para esa línea es Enzo Fernández, que entró en juego en la segunda mitad el martes, en lugar de Leandro Paredes.

En la defensa es donde podría haber también cambios a modo de revulsivo.

El central Cristian Romero llegó corto de ritmo competitivo por recientes problemas físicos y Lisandro Martínez, que entró en juego en la segunda mitad, podría plantearse como posibilidades.

Igual ocurre con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, alternativas posibles en los laterales si Scaloni decide hacer algún reemplazo respecto a los dos elegidos para el debut, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

En el ataque, la apuesta del debut fue Lionel Messi, secundado por Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Messi firmó el único tanto argentino, de penal, y vio cómo le anulaban por fuera de juego otro gol en la primera mitad, mientras que a Lautaro Martínez le anularon dos tantos.

En principio tendrían una nueva oportunidad, salvo sorpresa, el sábado frente al mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa.

- El papel de líder de Messi -

Messi (35 años) y el arquero Emiliano Martínez (30 años) fueron los encargados de hablar con la prensa el martes después de la derrota ante los sauditas, mientras el resto de jugadores pasaban en fila sin detenerse ante los requerimientos de la prensa.

El equipo decidió que Messi tenía que hablar y el astro del París Saint-Germain se detuvo para enviar un mensaje.

"Es un golpe muy duro. No esperábamos arrancar de esta manera. Confiábamos en arrancar bien, con los tres puntos, como veníamos hablando antes del partido. Eso hubiera dado tranquilidad, pero este grupo se destaca por la unión, por la fortaleza del grupo", afirmó.

"Tranquilidad. Es un golpe muy duro, una derrota que duele, pero tenemos que seguir confiando en nosotros. Este grupo no les va a dejar tirados. Vamos a intentar ganar a México", apuntó.

Scaloni, en la sala de conferencias de prensa del estadio de Lusail, también quiso quitar dramatismo y concentrarse en el objetivo de ganar al Tri, que el sábado empató con Polonia 0-0, un resultado que en principio da un poco de oxígeno a los argentinos.

"No queda otra que levantarse, no hay otra lectura, nos vamos a levantar, seguir cabeza arriba y ganar los dos partidos", aseguró el entrenador argentino de 44 años, el más joven de los 32 seleccionadores de Catar-2022.

Los titulares del martes realizaban este miércoles trabajo regenerativo en un día de reflexión.

"No encontramos un funcionamiento claro, nos costaba jugar. Ellos se encerraban, no dejaban espacios. No encontrábamos la forma de mover bien de lado a lado", analizaba Messi el martes.

En mitad de la tormenta por el batacazo del martes, los jugadores tenían este miércoles un momento de distensión con la visita de sus familiares, prevista ya con anterioridad a la derrota.

Mientras, Scaloni y su cuerpo técnico siguen buscando la fórmula que funcione ante un México que conoce bien a los argentinos, con Gerardo Martino a los mandos.

