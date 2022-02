Los dinosaurios gigantes de Teruel y Valencia vivieron en un clima estacional con lluvias de tipo monzónico

Las conclusiones de la investigación "suponen un gran avance para comprender el contexto paleoclimático en el que vivieron"

ZARAGOZA, 16 Feb. 2022 (Europa Press) -

Una investigación liderada por geólogas de la Universidad Complutense de Madrid y en la que participan investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, de la Universidad de Oviedo, Universidad de Caen (Francia), Universidad de Leeds (Reino Unido) y Colorado School of Mines (Estados Unidos), arroja luz sobre los ambientes sedimentarios y el clima en el que vivieron los dinosaurios del este de Iberia durante el Jurásico Superior, entre 154 y 145 millones de años de antigüedad aproximadamente.

En concreto, esta investigación se basa en el análisis de rocas sedimentarias en las que se encuentran los principales yacimientos de dinosaurios de las provincias de Teruel y Valencia, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El estudio ha revelado que las faunas de dinosaurios de finales del Jurásico vivían en zonas costeras en las que había una gran variedad de ambientes sedimentarios, que estaban formadas por dunas eólicas y por grandes llanuras de inundación con abundante vegetación que estaban surcadas por ríos.

También había lagos muy someros de agua dulce a los que llegaba sedimento transportado por los ríos, el cual se depositaba en pequeños deltas. "Gracias al estudio detallado de las rocas jurásicas hemos podido determinar que las zonas costeras se formaron en un clima que tenía dos estaciones muy marcadas", ha indicado la autora principal del estudio, Sonia Campos-Soto.

La investigación concluye que en las estaciones secas apenas llovía, por lo que los ríos transportaban menos agua o, inclusive, se podían secar. El sedimento arenoso era transportado por el viento y se acumulaba en las dunas eólicas. Asimismo, determina que en las estaciones húmedas se producían lluvias torrenciales, como sucede en la actualidad en las zonas afectadas por los monzones.

Durante estos periodos de fuertes lluvias, los ríos transportaban una gran cantidad de agua a muy alta velocidad y se desbordaban, dando lugar a grandes inundaciones. Durante estas, las corrientes de agua podían transportar troncos de árboles y grandes cantos de sedimento erosionados de las llanuras de inundación e, inclusive, podían llegar a arrastrar a los dinosaurios. Tras las inundaciones, los dinosaurios que transitaban por las zonas inundadas dejaron sus pisadas en el sedimento fangoso húmedo.

Sistema costero similar

En la actualidad, un sistema costero similar al que había en el Jurásico Superior en el este de Iberia se encuentra en el Parque Nacional de Lençois Marahensis, en el noreste de Brasil.

La profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid, María Isabel Benito, investigadora principal de uno de los proyectos que ha financiado este estudio, ha precisado que este sistema costero "se sitúa en una región de Brasil en la que se desarrollan lluvias estacionales, en la que hay dunas eólicas que se desarrollan y avanzan sobre deltas formados en lagos someros de agua dulce, ríos y llanuras de inundación que tienen abundante vegetación, de forma muy similar a los ambientes sedimentarios que había en el Jurásico Superior y en los que vivían los dinosaurios".

Por su parte, el director gerente de la Fundación Dinópolis, Alberto Cobos, y paleontólogo coautor del estudio, destaca que estas conclusiones sedimentológicas "suponen un gran avance para comprender el contexto paleoambiental y paleoclimático en el que vivieron los dinosaurios, como los saurópodos gigantes Turiasaurus y Losillasarus, entre otros".

Para poder llevar a cabo esta investigación, se ha realizado un amplio análisis de ocho secciones estratigráficas en la provincia de Teruel, en áreas de Cedrillas, El Castellar, Formiche Alto, Mora de Rubielos y Riodeva, y en la de Valencia, en las zonas de Losilla-Alpuente, Benagéber y Villar del Arzobispo, que en total comprenden un inmenso registro sedimentario de 5.072 metros de espesor. Asimismo, se han recolectado 455 muestras de roca para realizar estudios microscópicos.

El artículo de Sedimentology se titula 'Where humid and arid meet: Sedimentology of coastal siliciclastic successions deposited in apparently contrasting climates' y los autores del artículo son Sonia Campos-Soto, María Isabel Benito, Nigel P. Mountney, Piret Plink-Björklund, I. Emma Quijada, Pablo Suarez-Gonzalez y Alberto Cobos.

Este trabajo se ha realizado en el marco de diversos proyectos de investigación de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Economía y Competitividad del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón --grupo de investigación FOCONTUR--.