Los dioses del fútbol bendicen a los que anotan, dice dt de irán

DOHA, Qatar, 29 nov (Reuters) - El director técnico de Irán, Carlos Queiroz, dijo que su equipo merecía al menos un empate contra Estados Unidos después de perder el martes 1-0 que fue suficiente para acabar con los sueños del equipo en el Mundial.

Irán necesitaba al menos un empate en el choque del Grupo B para llegar a los octavos de final, pero Estados Unidos ganó con gol de Christian Pulisic para enfrentar a Países Bajos en los octavos de final.

"Los dioses del fútbol bendicen a los que hacen goles y lamentablemente no marcamos. Estados Unidos fue mejor que nosotros, más feroz, más rápido y metió un gol, y eso no me sorprendió", dijo Queiroz.

"Estados Unidos llegó a los octavos de final y eso no cambiará nada, la vida seguirá y hay otros partidos por venir. A veces el fútbol no es justo, volveremos más fuertes, hemos conseguido ganarnos el respeto de todo el mundo", agregó.

El técnico portugués elogió a sus jugadores por su compromiso y esfuerzo en los entrenamientos y partidos.

"Cuando trabajo con los jugadores a diario, muestran entusiasmo y ganas de representar a Irán. Había entrenado a muchos clubes y selecciones, pero nunca en mi carrera había visto jugadores que lo dieran todo y no recibieran nada a cambio como los jugadores iraníes", apuntó. (Reporte de Shady Amir. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters