"Los domingos" conquista el Goya a mejor película en los premios del cine español

"Los domingos", el filme de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que causa un terremoto en su familia al anunciar que quiere ser monja, ganó este sábado el Goya a la mejor película del año en los premios del cine español.

El galardón corona la buena trayectoria del largometraje, que obtuvo varias distinciones más, entre ellas la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, y llevó a las salas a casi 700.000 espectadores en su país.

La cinta, que con 13 nominaciones llegaba como la gran favorita de la noche, se quedó al final con cinco premios, incluidas varias de las de mayor peso artístico, como mejor dirección o mejor guion original.

En la categoría de mejor película del año competía con la nominada al Óscar "Sirât", de Oliver Laxe; "La cena", de Manuel Gómez Pereira; "Maspalomas", de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga; y "Sorda", de Eva Libertad.

Como en todos sus proyectos, el tercer largometraje de Ruiz de Azúa explora las relaciones y conflictos de una familia, en este caso la de Ainara, interpretada por la debutante Blanca Soroa, una joven de 17 años que sorprende a todos sus allegados al anunciarles que quiere ingresar en un convento de clausura.

La más impactada es su tía, representada por Patricia López Arnaiz, ganadora del Goya a la mejor actriz protagonista, incapaz de aceptar la decisión. Su padre, interpretado por Miguel Garcés, se muestra más receptivo.

Ruiz de Azúa ya había ganado el premio Goya, en este caso a la mejor dirección novel, por su ópera prima "Cinco lobitos".