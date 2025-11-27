'Los domingos', 'Sirat' y 'Maspalomas' encabezan las nominaciones de los Premios Feroz 2026

PONTEVEDRA, 27 Nov. 2025 (Europa Press) -

La organización de los próximos Premios Feroz ha dado a conocer la lista completa de nominaciones en cine y series, en un acto celebrado en la Casa Consistorial de Pontevedra y organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

Los encargados de dar la noticia fueron los actores Manu Ríos y Milena Smit en un año vibrante para la producción española, con apuestas arriesgadas, diversidad de tonos y una fuerte presencia femenina en dirección e interpretación.

En el apartado de mejor película dramática, las candidatas son: 'Los domingos', 'Sirat', 'Romería', 'Sorda' y 'Maspalomas', cinco títulos que han impulsado con fuerza un año especialmente fértil para el cine de autor. El tono cambia en la categoría de mejor comedia, donde competirán 'La cena', 'Mi amiga Eva', 'Decorado', 'Wolfgang' y 'Rondallas'.

La mejor dirección reúne a algunos de los cineastas más destacados del momento: Oliver Laxe por 'Sirat'; Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'; Carla Simón por 'Romería'; Eva Libertad por 'Sorda'; y el tándem Jose Mari Goenaga-Aitor Arregi por 'Maspalomas'.

En interpretación femenina, el Feroz a la mejor actriz protagonista se decidirá entre Patricia López Arnaiz y Blanca Soroa, ambas por 'Los domingos'; Nora Navas por 'Mi amiga Eva'; Miriam Garlo por 'Sorda'; y Ángela Cervantes por 'La furia'. En el apartado masculino, optan al premio José Ramón Soroiz (Maspalomas), Mario Casas (Muy lejos), Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda) y Sergi López (Sirat).

Como mejor actriz de reparto, las nominadas son Nagore Aranburu (Los domingos), Iraia Elías (Un fantasma en la batalla), Elena Irureta (Sorda), María de Medeiros (Una quinta portuguesa) y Elvira Mínguez (La cena).

Los candidatos a mejor actor de reparto incluyen a Kandido Uranga (Maspalomas), Miguel Garcés (Los domingos), Asier Etxeandía (La cena), Miguel Rellán (El cautivo) y Joaquín Núñez (Los tigres).

El Premio Feroz DAMA al mejor guion de película se decidirá entre Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos), Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirat), Carla Simón (Romería), Eva Libertad (Sorda) y Jose Mari Goenaga (Maspalomas).

En los apartados técnicos, optan al galardón a mejor música original las bandas sonoras de 'Sirat', 'Romería', 'El cautivo', 'Daniela Forever' y 'Maspalomas'. El Feroz al mejor tráiler se lo disputan 'La cena', 'Maspalomas', 'Los domingos', 'Romería' y 'Sirat'; mientras que el de mejor cartel recaerá en uno de los trabajos de 'Los domingos', 'Muy lejos', 'Romería', 'Sirat' o 'Tardes de soledad'.

En televisión, las nominadas a mejor serie dramática son: 'Anatomía de un instante', 'Yakarta', 'Pubertat', 'La Ruta vol. 2 Ibiza' y 'La canción'. En mejor serie de comedia, figuran 'Poquita Fe', 'Superstar', 'Animal', 'Furia', 'La suerte' y 'La vida breve'.

El premio a mejor actriz protagonista de una serie se resolverá entre Carolina Yuste (La canción), Esperanza Pedreño (Poquita fe), Ingrid García-Jonsson (Superestar), Candela Peña (Furia), Carla Quílez (Yakarta) y Anna Castillo (Su majestad). En el apartado masculino compiten Álvaro Morte (Anatomía de un instante), Raúl Cimas (Poquita fe), Javier Cámara (Yakarta), Ricardo Gómez (La suerte) y Luis Zahera (Animal).

Las nominaciones a mejor actriz de reparto incluyen a Natalia de Molina y Rocío Ibáñez (ambas por Superestar), Leonor Watling (La vida breve), María Jesús Hoyos y Julia de Castro (Poquita fe) y Betsy Túrnez (Pubertat). En mejor actor de reparto, los candidatos son Secun de la Rosa (Superestar), David Lorente (Yakarta), Carlos Bernardino (La suerte), y dos intérpretes de 'Anatomía de un instante': Eduard Fernández y Manolo Solo.

Por último, el Premio Feroz DAMA al mejor guion de una serie incluye a 'Yakarta', 'Anatomía de un instante', 'Furia', 'Poquita fe' y 'Superestar'.

Los vencedores se conocerán en la gala del 24 de enero que volverá a acoger la ciudad de Pontevedra, repitiendo así el papel que ya desempeñó en la edición de 2025. Cuatro personas presentarán esta Gala de los Premios Feroz 2026: Samantha Hudson, Petra Martínez, Antonio Duran Morris e Elisabeth Casanovas.

