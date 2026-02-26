“Los domingos” y “Sirât”, aspirantes a la gloria en los Premios Goya

MADRID (AP) — La cuenta regresiva para los Premios de la Academia de Cine de España ha comenzado y los 28 Goya en disputa esperan ya a su dueño.

“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, sobre la vocación religiosa de una adolescente, y la búsqueda desesperada de respuestas de un padre en “Sirât”, de Oliver Laxe, parten como favoritas para inscribir su nombre en buena parte de las estatuillas.

Se medirán con películas reivindicativas, de acción y comedias que no se lo pondrán fácil.

A continuación, las claves de la 40.ª edición de los Goya que se entregan el sábado en Barcelona.

Las favoritas

“Los domingos” y Ruiz de Azúa, quien ya sabe lo que es tener un Goya a su nombre gracias a su exitoso debut tras las cámaras en 2022 con “Cinco lobitos”, busca coronar una temporada perfecta que arrancó con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Es la clara favorita con 13 candidaturas, incluyendo la de mejor película y mejor dirección.

Laxe y “Sirât”, que con 11 nominaciones es una de las cintas que más ha dado que hablar en el año cinematográfico en España, le plantarán cara en la pugna por los dos grandes premios de la noche. Las miras del director gallego están puestas también al otro lado del Atlántico, ya que opta al Oscar a mejor película internacional.

“Maspalomas”, donde José Mari Goenaga y Aitor Arregi narran la decisión de Vicente de reprimir su homosexualidad en su regreso forzado a su ciudad natal; el relato en clave de comedia que hace Manuel Gómez Pereira del festín ordenado por el dictador Francisco Franco en los últimos compases de la guerra civil española en “La cena” y “Sorda”, que explora la vivencia de una madre primeriza con problemas de audición, de Eva Libertad, aspiran también al Goya a mejor película.

Ruíz de Azúa, Laxe y Goenaga y Arregi competirán por el galardón a mejor dirección con Carla Simón, que recoge el viaje de una hija para conocer más de la vida de sus padres, muertos por sida, en “Romería”, y Albert Serra, que firma el documental sobre tauromaquia “Tardes de soledad”.

“Sirât”, en capilla para los Oscar

La gala de Barcelona es una parada más en la intensa gira internacional de Laxe con su cinta, que en poco más de dos meses habrá pasado dos exámenes cruciales en Hollywood.

Tras estrenarse con el premio del jurado en el Festival de Cannes, Laxe regresó con las manos vacías de los Globos de Oro, donde competía por los premios de película en lengua no inglesa y banda sonora. Su revancha ante el público estadounidense podría llegar el 15 de marzo en los Oscar.

Sus rivales por el galardón a mejor largometraje internacional son la brasileña “O Agente Secreto” (“El agente secreto”); las europeas “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”; Francia) y “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”; Noruega) –que también aspiran al Goya en esta edición–, y la tunecina “Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”).

Y las sonidistas Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera, candidatas a un Goya el sábado, podrían redondear su año con un Oscar por su trabajo en la cinta que arranca en una rave en Marruecos antes de convertirse en un reflejo del accidentado periplo de su protagonista en busca de su hija por las montañas del desértico país del norte de África.

Delante de las cámaras

Gran parte de las alegrías de la austera “Los domingos” en estos Goya recayeron en las categorías actorales para las que fueron nominados varios miembros de su elenco.

Blanca Soroa, que encarna a Ainara, la joven protagonista que lidia con su vocación religiosa en “Los domingos”, podría llevarse el Goya a actriz revelación. Enfrente tendrá a Miriam Garlo, la primera actriz con discapacidad auditiva nominada a los galardones por “Sorda”; Nora Hernández de “La cena”, Elvira Lara de “Los Tortuga” y Llúcia García de “Romería”.

La actuación de Soroa se sustenta en la de dos veteranos, Patricia López Arnáiz y Miguel Garcés, que ejercen de tía y padre y que también podrían lograr una recompensa por sus papeles protagónicos.

Para ganar su segundo Goya, López Arnáiz tendrá que superar a Antonia Zegers (“Los Tortuga”), Nora Navas (“Mi amiga Eva”), Susana Abaitua (“Un fantasma en la batalla”) y Ángela Cervantes (“La furia”).

Miguel Garcés, por su parte, compite con José Ramón Soroiz, quien abandonó momentáneamente su retiro para encarnar al protagonista de “Maspalomas”, Alberto San Juan (“La cena”), Mario Casas (“Muy lejos”) y Manolo Solo (“Una quinta portuguesa”).

Juan Minujín y Nagore Aramburu aspiran a su primer Goya como actores secundarios. El argentino, que se crio en México, opta a su primer Goya frente a Miguel Rellán (“El cautivo”), Kandido Uranga (“Maspalomas”), Tamar Novas (“Rondallas”) y Álvaro Cervantes (“Sorda”). Aramburu, por su parte, compite con Elvira Mínguez (“La cena”), Miryam Gallego (“Romería”), Elena Irureta (“Sorda”) y María de Medeiros (“Una quinta portuguesa”).

Julio Peña, que se pone en la piel del escritor Miguel de Cervantes en “El cautivo”, una superproducción de Alejandro Amenábar; Antonio Fernández Gabarre (“Ciudad sin sueño”), Hugo Welzel (“Enemigos”), Jan Monter Palau (“Estrany riu”) y Mitch (“Romería”) están nominados a actor revelación.

Cine iberoamericano

Los Goya cumplen con su mirada anual a la producción cinematográfica iberoamericana destacando la película argentina “Belén”, en la que Dolores Fonzi revive la historia real de una joven acusada falsamente de un aborto ilegal; “La misteriosa mirada del Flamenco”, de Diego Céspedes (Chile), un western moderno ambientado en la década de los 80 donde la protagonista crece en el seno de una familia queer a la que culpan de tener una misteriosa enfermedad y “La piel del agua” de Patricia Velásquez (Costa Rica), que sigue a una chica obligada a vivir con un padre con quien apenas tiene relación cuando su madre cae en coma.

La terna la completan la brasileña “Manas”, en la que Marianna Brennand aborda el abuso infantil en la Isla de Marajó, en la selva brasileña, y “Un poeta” (Colombia), de Simón Mesa Soto, sobre la historia de Óscar Restrepo, un poeta fracasado que encuentra un nuevo propósito en servir de guía a una joven promesa de la escritura.

Con el Goya garantizado

Inmunes a las quinielas en torno a quiénes se llevarán los 28 Goya en juego, dos personas tienen garantizado el éxito el sábado: la actriz y productora estadounidense Susan Sarandon y el cineasta, novelista y periodista español Gonzalo Suárez.

Sarandon, de 79 años y que participó en películas como “Thelma & Louise” o “Dead Man Walking” (“Pena de muerte”), por la que ganó un Oscar, recibirá el quinto Goya Internacional de la Academia por su “filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social”.

Suárez, de 91 años, recibirá el Goya de Honor en reconocimiento a sus sesenta años de carrera, con más de 20 largometrajes y marcada por la mezcla de géneros y la búsqueda de la libertad creativa.

La fiesta del cine… en Barcelona

Siguiendo el espíritu itinerante de los últimos años, la Academia ha elegido Barcelona para celebrar su 40.º aniversario. La ciudad mediterránea fue la primera en recibirlos en su primera salida fuera de Madrid, su sede habitual, en el año 2000.

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los encargados de conducir una gala que se prevé larga. Varias actuaciones musicales se intercalarán con los discursos de los premiados.

El director J.A. Bayona y los actores Rossy de Palma, Paco León o Karla Sofía Gascón, entre otros, participarán en la entrega de los “cabezones”, como se conoce popularmente a los pesados bustos del pintor Francisco de Goya, que da nombre a los galardones.

La gala arranca a las 21:00 GMT y se podrá ver en vivo por TVE y en su canal internacional, además de en su web.