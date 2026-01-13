"Los domingos" y "Sirat" lideran las nominaciones a los Premios Goya del cine español

La película "Los domingos", que narra el despertar de una vocación religiosa en una adolescente y el conflicto que genera en su entorno, y la road movie en el desierto "Sirat" encabezan las nominaciones para los Premios Goya del cine español, que se entregarán a finales de febrero.

La reflexión sobre la llamada religiosa que propone la directora Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, lidera la lista con 13 nominaciones, entre ellas a Mejor película, Mejor dirección o Mejor guión original, según anunció este martes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Con 11 nominaciones, le sigue de cerca "Sirat", el relato de Óliver Laxe sobre un padre que busca a su hija desaparecida en el desierto marroquí con el mundo de la música tecno de fondo. Reconocida con un premio del jurado ex aequo en el último Festival de Cannes, la cinta fue una de las más comentadas de la temporada y la escogida por la Academia española para representarle en los premios Óscar.

Preseleccionada entre los 15 títulos que integran la lista corta para optar a una posible candidatura a Mejor película internacional -cuyas nominadas definitivas se conocerán el 22 de enero-, la cinta estaba nominada a dos Globos de Oro este domingo, aunque acabó yéndose de vacío.

Además de "Los Domingos" y "Sirat", en la gala del cine español que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona también competirán por coronarse como Mejor película "La cena", de Manuel Gómez Pereira, "Maspalomas", dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, y "Sorda", de Eva Libertad.

En la carrera para alzarse como la mejor cinta iberoamericana del año estarán, de su lado, la argentina "Belén", la chilena "La misteriosa mirada del Flamenco", la costarricense "La piel del agua", la brasileña "Manas" y la colombiana "Un poeta".

Las candidatas a mejor película europea son la británica "Cónclave", la danesa "La chica de la aguja", la portuguesa "On falling", la francesa "Un simple accidente" y la noruega "Valor sentimental".

Además, la 40ª edición de los Premios Goya entregará su galardón honorífico al polifacético director, guionista o productor español Gonzalo Suárez.