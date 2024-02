El Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI) del líder opositor Imran Jan encabeza por muy poco los primeros resultados oficiales

MADRID, 9 Feb. 2024 (Europa Press) -

Los dos principales partidos de Pakistán, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) y el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), liderados por los ex primeros ministros y acérrimos rivales Nawaz Sharif e Imran Jan, respectivamente, han comenzado ya a proclamar su victoria en las elecciones generales de este pasado jueves a pesar de que el recuento oficial apenas acaba de comenzar y exhibe un claro empate, por ahora, entre los candidatos de las dos formaciones.

Hasta las 10.00 horas de este viernes (hora peninsular española), la Comisión Electoral de Pakistán concede a los candidatos del PTI --que, cabe recordar, están obligados a presentarse como independientes después de que el Tribunal Constitucional invalidara sus polémicas primarias-- 18 escaños por 17 de la PML-N y 17 del Partido del Pueblo Paquistaní (PPP) de Bilawal Bhutto.

Si bien estos datos no permiten en modo alguno atisbar el resultado final --hay 266 escaños en juego en estos comicios -- ambos partidos ya han declarado su victoria y pedido a su rival que acepte ya que han perdido los comicios para garantizar que la nueva legislatura empieza sin trompicones. El PTI, en particular, ha expresado en las últimas horas su enérgica protesta ante el vuelco que han dado los resultados actuales a las primeras encuestas a pie de urna que aventuraban el triunfo holgado de la formación del ex primer ministro Jan.

"Esto es un atraco a plena luz del día que el pueblo de Pakistán va a rechazar por completo. Nawaz Sharif, demuestre algo de elegancia y acepte la derrota", ha hecho saber el PTI en su cuenta de la red social X mientras el alto responsable de la PML-N y ex ministro de Finanzas, Ishaq Dar, ya ha declarado directamente a la Liga como "el partido más votado de estos comicios" y la hija de Nawaz Sharif, Maryam, ha reivindicado los buenos resultados que está cosechando su partido durante las últimas horas "en contra de la falsa percepción que están construyendo los medios".

Mientras tanto, y desde la cárcel, el ex primer ministro Jan se ha declarado "repugnado" por el avance experimentado por el partido de Sharif en las últimas horas e insistido en que estos comicios van a ser "un atraco", según trasladó su asesor Rauf Hasan en declaraciones a la agencia DPA, en línea con las acusaciones que lleva vertiendo desde hace meses el antiguo mandatario, convencido de la existencia de una conspiración en su contra orquestada por Estados Unidos, el Ejército del país y el ex primer ministro Sharif, que primero le echó del poder y después le mandó a la cárcel.

Jan, cabe recordar, fue condenado la semana pasada a más de 20 años de cárcel por vender regalos recibidos durante su mandato, apropiación indebida de documentos clasificados y violar las normas matrimoniales junto a su esposa, Bushra Bibi.