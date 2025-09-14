Los dos hermanos Thuram anotan, pero solo uno celebra en triunfo de la Juve, 4-3 ante el Inter

MILÁN (AP) — Los hermanos Thuram anotaron el sábado, pero fue Khephren quien terminó celebrando después de que su equipo, la Juventus, superó 4-3 al Inter de Milán en un emocionante clásico de Italia.

Marcus Thuram no celebró a los 76 minutos, cuando puso al Inter arriba por 3-2. Su hermano menor Khephren ciertamente lo hizo siete minutos después, cuando anotó el tanto del empate.

Su padre, Lilian Thuram, estuvo presente en el estadio. Fue un destacado defensor de la Juventus y ganó la Copa del Mundo con Francia en 1998.

Vasilije Adzic anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento para que la Juventus mantuviera su inicio perfecto en la temporada de la Serie A después de ganar sus dos primeros partidos sin conceder un gol. El campeón defensor Napoli también logró tres victorias consecutivas con un triunfo 3-1 ante la Fiorentina.

El Inter comenzó la temporada triturando 5-0 al Torino, pero fue sorprendido 2-1 en casa por el Udinese. Ello aumentó la presión sobre el nuevo entrenador Cristian Chivu, quien reemplazó a Simone Inzaghi en la pretemporada.

El partido en Turín también marcó el debut de una pequeña cámara portada por el árbitro en la liga italiana. La cámara proporciona a los espectadores en casa una vista desde el campo.

El gol inicial vino de una fuente sorprendente a los 14 minutos. Manuel Locatelli lanzó un balón al segundo palo, donde Bremer lo devolvió de volea para que Lloyd Kelly rematara a la base del poste derecho. Fue el primer gol del defensor inglés para la Juventus.

Hakan Çalhanoğlu igualó a los 30 con su característico disparo de larga distancia, pero Kenan Yıldız restableció la ventaja de la Juve solo ocho minutos después, controlando un pase de Bremer de espaldas al arco y girando para efectuar un magnífico disparo de unos 30 metros.

El Inter aumentó la presión después del descanso y consiguió un merecido empate a los 65.

Thuram evitó que un centro saliera y el balón llegó a Çalhanoğlu, quien lo controló con el pecho antes de enviarlo a las redes, por la base del segundo palo.

Thuram cabeceó un tiro de esquina para darle al Inter su primera ventaja del partido antes de que su hermano menor marcara, también con un testarazo pero en un tiro libre.

Todavía hubo tiempo para otro golazo desde larga distancia, cuando Adzic atinó su disparo de unos 35 metros, que se coló entre las manos de Yann Sommer.

Exjugadores de la Premier brillan

Rasmus Hojlund anotó en su debut para el Napoli, que es dirigido por el exentrenador del Chelsea Antonio Conte.

Hojlund —quien se unió desde el Manchester United el día de cierre de transferencias— anotó el segundo gol del Napoli a los 14, corriendo hacia un pase filtrado de Leonardo Spinazzola y disparando al poste lejano.

El excentrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne había convertido un penal para abrir el marcador en el sexto minuto después de que el defensor de la Fiorentina Pietro Comuzzo chocó con André-Frank Anguissa.

Sam Beukema también anotó un gol en su debut a los 51 antes de que Luca Ranieri anotara un tanto tardío de consolación.

En otros lugares, Cagliari venció 2-0 al Parma para su primera victoria de la temporada.

