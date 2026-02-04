Los dos Méxicos maniatan a Puerto Rico y Panamá en la Serie del Caribe

Con efectivas labores de pitcheo, México Rojo y México Verde tuvieron una jornada triunfal ante Puerto Rico y Panamá, respectivamente, el martes en el tercer día de la Serie del Caribe que se celebra en el estadio Panamericano de béisbol.

El local juega este clásico caribeño con dos equipos: México Rojo (Charros de Jalisco) y México Verde (Tomateros de Culiacán).

En el partido estelar, México Rojo se impuso 3x0 a Puerto Rico, representado por los Cangrejeros de Santurce.

Luis Miranda, el lanzador inicialista de los Charros, dio cátedra desde el montículo durante seis entradas. De 77 pichadas, 51 fueron strikes.

Los relevistas Gerardo Reyes y Matt Foster, con una entrada cada uno, le dieron continuidad al eficiente trabajo hecho por Miranda, al igual que el cerrador Trevor Clifton.

México Rojo puso a funcionar la pizarra en la primera entrada con una carrera anotada por Billy Hamilton tras un error de tiro del parador en corto Andrew Velázquez.

En el tercer rollo, Michael Wielansky produjo la segunda carrera local con un doblete que remolcó a Julián Ornelas.

Eduardo Rivera, el serpentinero abridor de los Cangrejeros, terminó su labor después de tres entradas y dos tercios.

La combinación Wielansky-Ornelas volvió a funcionar en el quinto episodio. El estadounidense bateó un sencillo y produjo otra carrera anotada por el mexicano.

Miranda se apuntó el triunfo con salvamento de Clifton. Rivera fue el pitcher derrotado.

Con este resultado, México Rojo va 2-1 en la serie mientras que Puerto Rico se encuentra 1-2.

- Panamá contra la pared -

En el primer partido de la jornada, con gran labor del pitcher cubano Odrisamer Despaigne, los Tomateros de Culiacán denominados México Verde vencieron 2x1 a los Federales de Chiriquí de Panamá.

México Verde va 1-1 en este clásico caribeño mientras que Panamá complicó su panorama muy temprano con un 0-2.

El lunes en su presentación, los Federales recibieron una paliza de 11x4 ante México Rojo.

"Lastimosamente cargamos con otra derrota, pero creo que fue un buen partido. Los muchachos hicieron un gran trabajo (...) pero nos faltó ese hit para anotar carreras para empatar e irnos arriba. A pasar la página. Los muchachos no se rinden", dijo José Mayorga, mánager de Panamá.

Odrisamer Despaigne fue el pitcher abridor del equipo mexicano, y se lució con una labor de seis entradas completas sin permitir carreras. El cubano mandó 93 lanzamientos al plato de los cuales 57 fueron cantados como strike.

Por la novena canalera, Jorge García fue el primer Federal en subir al montículo. Trabajó cuatro entradas y un tercio en las que permitió las dos carreras mexicanas.

En la cuarta entrada, con un sencillo al jardín central, Rodolfo Amador produjo ese par de carreras que fueron anotadas por Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda.

Cuando Despaigne se bajó de la loma, su lugar fue ocupado por Sasagi Sánchez. En la séptima entrada entró la carrera panameña, Abraham Rodríguez conectó un doblete y remolcó a Luis Castillo.

Despaigne fue el pitcher ganador con salvamento de Lupe Chávez. García cargó con la derrota.

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Panamá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0

México Verde 0 0 2 0 0 0 0 0 X 2 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

México Rojo 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 8 0

Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Tabla de posiciones

G P PCT JD CA CR

1. República Dominicana 2 0 1.000 - 10 7

2. México Rojo 2 1 .667 0.5 18 9

3. México Verde 1 1 .500 1 6 6

4. Puerto Rico 1 2 .333 1.5 8 12

5. Panamá 0 2 .000 2 5 13